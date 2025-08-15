Los 2. kola MOL Cupu: Liberec čeká Brandýs, Rokycany přivítají Boleslav, Admira - Jablonec
Fotbalisté Jablonce vstoupí ve 2. kole do domácího poháru zápasem v Praze proti Admiře. S třetiligovým soupeřem se na úvod MOL Cupu z celků nejvyšší soutěže utkají i nováček Zlín, Bohemians 1905, Dukla, Pardubice, Teplice a Slovácko. Na trojici Liberec, Mladá Boleslav a Karviná čeká divizní protivník. Rozhodl o tom páteční los v sídle FAČR na pražském Strahově.
Do 2. kola vstoupí 10 z 16 prvoligových týmů a všechny se tradičně představí venku. Volný los mají účastníci evropských pohárů - obhájce triumfu v MOL Cupu Olomouc, poražený finalista Sparta, její pražský rival Slavia, Plzeň a Ostrava. Až ve 3. kole rovněž zasáhne do poháru Hradec Králové coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé prvoligové sezony.
Papírově nejtěžší los z týmů z nejvyšší soutěže zřejmě čeká na pražskou Duklu, která se představí na stadionu Velkých Hamrů. V týmu aktuálního lídra jedné ze dvou skupin ČFL od léta působí čtyřiačtyřicetiletý záložník Josef Jindřišek, který po minulé sezoně skončil coby nejstarší hráč nejvyšší soutěže v Bohemians 1905.
Na třetiligového soupeře narazí také Pardubice v České Lípě, Teplice ve Velvarech, Bohemians 1905 v Hostouni, Slovácko v Hodoníně, Zlín v Hranicích a Jablonec v Praze proti Admiře. Ambiciózní Liberec se představí v Brandýse nad Labem a divizní protivník vyzve i Mladou Boleslav (Rokycany) a rozjetou Karvinou (Bohumín).
Ve 2. kole se představí 52 mužstev, oficiálním úředním termínem je středa 27. srpna. Přesný program bude znám až později, některé zápasy se nicméně odehrají i v jiných dnech. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako v minulé sezoně jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů.
Los 2. kola MOL Cupu (úřední hrací termín 27. srpna):
Brandýs nad Labem - Liberec,
Hostouň - Bohemians Praha 1905,
Česká Lípa - Pardubice,
Velvary - Teplice,
Vysoké Mýto - Jihlava,
Rokycany - Mladá Boleslav,
Admira Praha - Jablonec,
Hluboká nad Vltavou - Táborsko,
Kladno - České Budějovice,
Králův Dvůr - Ústí nad Labem,
Velké Hamry - Dukla Praha,
Aritma Praha - Horní Ředice,
Most-Souš - Karlovy Vary,
Hlinsko - Trutnov,
Domažlice - Písek,
Brozany - Kolín,
Petřín Plzeň - Motorlet Praha,
Bohumín - Karviná,
Hodonín - Slovácko,
Třinec - Prostějov,
Bohunice - Zbrojovka Brno,
Uničov - Artis Brno,
Lanžhot - Kroměříž,
Hranice - Zlín,
Vratimov - Frýdek-Místek,
Třebíč - Milo Olomouc.