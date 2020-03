Krpálkovi zrušili závody, co mistrovství Evropy v Praze? | iSport.cz

Jedna velká nejistota, to je svět Lukáše Krpálka i všech českých judistů na začátku olympijské sezony. Mezinárodní federace IJF zrušila všechny turnaje do konce dubna, takže Krpálek přijde o plánovaný turnaj v Antalyii, ohrožen je i výlet na tréninkový kemp do Brazílie. S květnovým evropským šampionátem v Praze se dále počítá.

Svět juda je do konce dubna v karanténě. Preventivní opatření IJF zrušilo i grand slam v Petrohradu nebo Grand Prix v Tbilisi a Antalyii, kde měl Lukáš Krpálek začít sezonu a rozcvičit se před očekávaným startem na domácím mistrovství Evropy v Praze.

„Samozřejmě je to pro nás velká komplikace, co se týče přípravy reprezentace. Ještě v horších problémech jsou sportovci jiných zemí, kteří už jsou v karanténě. Omezení musíme respektovat,“ říká Jiří Dolejš, předseda svazu juda.

Krpálek nemusí panikařit, protože má díky svým výsledkům jistou účast na olympiádě v Tokiu. Většině judistů ale rozhodnutí IJF zasáhlo do vrcholící olympijské kvalifikace. IJF teď řeší, jak boj o OH upraví. A v plánu zatím klíčovou roli hrají kontinentální šampionáty, což je naděje i pro květnové ME v Praze. Pokud se situace uklidní, význam pražského šampionátu by ještě vzrostl.

„Může to tak být, když bude ukončená karanténa. Když nebude, jsou různé varianty, zrušit šampionát, přesunout, to je věštění z křišťálové koule,“ říká Dolejš.

Pro české judisty má být evropský šampionát v pražské O2 areně životním zážitkem. ME se v Praze pořádá po dlouhých 29 letech.

„Když se na něco připravujeme a ani nevíme, jestli to bude, je to pro nás složitější,“ připouští Krpálek. „Ale zase ty podmínky mají všichni stejné. Já doufám, že všechno bude v pohodě, a že šampionát tady v Praze, proběhne s diváky. Když jsem sledoval biatlon, pro sportovce to musí být hrozně těžké, když se těší na takhle velkou akci, kdy se ukážou doma, a pak je ta akce bez diváků. Rozhodně bych to nechtěl zažít a rozhodně by mě to mrzelo.“

Krpálek už přišel o tréninkový kemp na japonské univerzitě Tokai, protože Japonsko kvůli epidemii koronaviru zakázalo cizincům na místní univerzity vstup. Místo toho by měl spolu s dalšími reprezentanty příští týden odletět na kemp do brazilského Sao Paula. I tahle akce ale teď není stoprocentně jistá.

„Záměr by byl poslat reprezentaci do Brazílie, aspoň lidi, kteří mají šanci v olympijské kvalifikaci. Uvidí se, co tomu řeknou podmínky, které nastavila Bezpečnostní rada státu. Uvidíme, jestli se akce uskuteční. Zatím s tím záměrem počítáme,“ uvedl Dolejš.

Svaz juda je teď v těžké pozici, protože nadále pokračuje v přípravách evropského šampionátu, ale zároveň musí počítat s možnými opatřeními spojenými s epidemií.

„My ještě budeme jednat s evropskou unií juda, protože situace je opravdu složitá. Jestli máme pokračovat v přípravě, potřebujeme mít určitou jistotu, že se soutěž bude konat,“ řekl Dolejš. „Máme připravenu variantu plného provozu i úsporná opatření. Je to nepříjemný zásah do organizace, musíme vyčkat.“