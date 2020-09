Nejlepší golfista světa a sexy dcera legendy Gretzkého: Působivé vyznání!

Sedm měsíců od prvního rande v roce 2013 se zasnoubili. Škarohlídi se jim smáli, jak na to šli hopem, jejich láska by však i sedm let poté mohla hory přenášet. Momentálně nejlepší golfista planety Dustin Johnson (36) před startujícím vrcholem sezony US Open promluvil, jak velkou oporou mu je jeho sexy manželka Paulina (31) – dcera hokejové legendy Wayna Gretzkého.