Oilers věří českému importu. Tomášek se v NHL popere o místo. Co říkají odborníci?
V dresu Edmontonu se ještě nestihl ukázat, přesto v zámoří budí zájem. Český centr David Tomášek se v posledních dnech objevuje na prestižních hokejových serverech, odborníci ho pasují mezi hráče, kteří by po přesunu do NHL mohli z fleku vystřelit nahoru. „Měl by rozšířit hloubku sestavy Oilers. Je jedním z lepších hráčů, kteří v Evropě v posledních dvou letech působili,“ chválí reprezentačního útočníka expert The Athletic Scott Wheeler.
Spolehlivost po defenzivní stránce, solidní tělesná konstituce, úspěch v kruhu pro vhazování, zarputilost i soutěživost. To jsou aspekty, které si na Davidu Tomáškovi za Atlantikem aktuálně všímají. Víra, že se v mužstvu účastníka dvou posledních finále o Stanley Cup prosadí, není zrovna malá.
„S výškou 187 centimetrů a váhou 84 kilogramů by měl šanci hrát prakticky kdekoliv v sestavě. Pro trenéra Krise Knoblaucha může být ovšem obtížné najít místo, kam se Tomášek hodí vůbec nejvíc,“ referoval Julian Gaudio z The Hockey News. Loňského mistra světa zařadil mezi tři posily ze starého kontinentu, které nesou potenciál ukázat zásadní dopad na výkony svých týmů. Spolu s devětadvacetiletým rodákem z Prahy se do výběru dostali ještě Rusové Maxim Šabanov (NY Islanders) a Vitalij Kravcov (Vancouver).
The Athletic přidal prognózu, že se Tomášek propracuje do hlavního týmu rovnou ze zářijového tréninkového kempu. A taky jedno faux pas – Čecha renomovaný zpravodajský web chybně označil za „švédského centra“.
Dosavadní útočník Färjestadu počítá v Edmontonu s ročním výdělkem 1,2 milionu dolarů. Během jediné sezony musí prokázat, že patří k elitě. Jedná se o další z mnoha pokusů generálního manažera Oilers Stana Bowmana o relativně levný, ale výkonný úlovek z Evropy. Podobně se choval už při působení v Chicagu, kde svého času získal například třicetigólového snajpra Dominika Kubalíka.
Kvalita za dobrou cenu
Tomášek přichází mezi nejlepší v ještě pozdějším věku než jeho krajan. Díky mimořádné univerzálnosti se může zapojit a být platný i s nižším ice timem. Není vyloučeno, že začne jako křídelník. Pravděpodobněji se však o místo na slunci bude prát se středovými útočníky Curtisem Lazarem nebo Noahem Philpem.
„Edmonton potřeboval hráče jeho kvalit a zároveň ušetřit na kontraktu. Doufám, že Tomášek šanci chytne za pačesy. S tím, co umí, bych ho rád viděl ve druhé lajně. Záleží, s kým bude hrát, ale může být s Connorem McDavidem nebo Leonem Draisaitlem. Šanci má,“ pronesl před měsícem v podcastu Zimák na Tomáškovu adresu bývalý český asistent v NHL Slavomír Lener.
S 57 body (24+33) nejproduktivnější hráč posledního vydání švédské soutěže vyhlíží dlouho očekávanou šanci s velkým nadšením. „Hrozně se na to těším. Uvidím, jak tito hráči pracují, trénují a vůbec přemýšlí. Doufám, že mi tréninkový kemp vyjde co nejlépe a vybojuji si stabilní místo,“ řekl na letošním galavečeru Zlatá hokejka.
Tomášek se ve finále rozhodoval mezi třemi zájemci. Oilers v jednání pomohlo, když se za někdejším sparťanem vydali přímo do Skandinávie. Tam dopekli dohodu, která dávala smysl oběma stranám. Po dvoucestné smlouvě s výrazně nižším platem na farmě by nejužitečnější hráč SHL nesáhl, v pokročilejším hokejovém věku potřeboval určité finanční záruky, třebaže peníze nebyly na žebříčku priorit až tak vysoko.
Muž, který za poslední dva roky posbíral ve 109 zápasech za Färjestad 105 bodů (50+55), se pouští na misi, která mu mohla zůstat zapovězená. „Nabízí ofenzivní zbraně, které by Oilers měli využít,“ věří redaktor Gaudio.
Pohledem Patrika Czepiece
Pohádka s otevřeným koncem
Může si právem gratulovat. Aniž by David Tomášek za Oilers odehrál jedinou sekundu, dosáhl na absolutní unikát. Podepsat první smlouvu v NHL ve 29 letech a s výdělkem, který se nerovná platovému minimu, je obrovský vyjednávací úspěch. Těžko na něj někdo napříč Evropou jen tak naváže. Nedraftovaný borec má navíc velmi solidní příležitost prosadit se rovnou v hlavním týmu jednoho z největších favoritů soutěže. Můžete hovořit o pohádce a vůbec nebudete přehánět. Pár kapitol přesto ještě schází. Je jen na Tomáškovi, zda zlomí dosavadní kletbu, nebo mu půl hokejového království sebere jiný z nekonečné řady čekajících princů.