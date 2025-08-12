Vítkovice zrušily zápas kvůli viróze, zaskočí Havířov. Poruba: Je s podivem, že…
Po dlouhých sedmi letech se měli vítkovičtí hokejisté utkat v přípravě s Porubou, jenže očekávaný zápas se nakonec neuskuteční. Stojí za tím viróza, která extraligový tým postihla v noci z pondělí na úterý. Otazník visí i nad čtvrtečním derby s Třincem. Příští týden mají navíc Vítkovice vyrazit na turnaj do Zvolenu.
Poruba se s Vítkovicemi naposledy utkala před sezonou 2018/19, kdy modrobílí zvítězili 6:2. Nyní se fanoušci na bitvu městských soupeřů těšili znovu, avšak mužstvo Václava Varadi chytlo virózu.
„Všechny nás tato situace mrzí. Na utkání s městským rivalem jsme se těšili, pro hokejového fanouška v Ostravě to mohl být zajímavý zápas. Bohužel velké části týmu zdravotní stav nedovoluje do utkání nastoupit a museli jsme být nuceni duel odvolat,“ komentoval pro vítkovické webové stránky hlavní trenér a sportovní manažer Varaďa.
Jeho tým vyrazil v neděli spolu s fanoušky na Pustevny, nicméně z výšlapu si nakonec odnesl potíže. „Dnes ráno mi zavolal manažer Vítkovic Patrik Rimmel s tím, že tým po víkendovém výletu na Pustevny dostal průjmová onemocnění a nejsou schopni poskládat tým, aby přijeli dnešní utkání odehrát,“ popisoval hektické dopoledne generální manažer Poruby Pavel Hinner.
„Tato situace je velice složitá a hrozně nás mrzí, protože víme, jak utkání bylo vnímáno diváky a jak velký zájem o něj měli. Je s podivem, že nedokážou poskládat tým tak, aby byli schopni utkání odehrát. Musíme se s tím srovnat a chceme tímto poděkovat Havířovu, který trénuje v naší areně, že nám vyšel vstříc a místo městského derby fanoušci uvidí regionální derby s Havířovem,“ doplnil.
Poruba zatím odehrála přípravné zápasy s polskými Tychy (2:4) a Přerovem (2:1), Vítkovické měla čekat premiéra. Za týden vyrazí Ridera na Slovensko, kde se utká s domácím Zvolenem, Banskou Bystricí a slovinskou Ljubljaní. Zda odehraje čtvrteční duel s Třincem, je zatím nejisté. Oceláři už momentálně obvolávají případné náhradní soupeře.