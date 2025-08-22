ZNÁMKY Sparty: Z Uchenny se stává železný muž, Kairinen se rozehrál. Kdo je tichý lídr?
Preciado? Chybí mu finále, tribuny chtějí Kadeřábka. Gula je machr, Lotyše už 6:0 neporazíte
Jsou krok od evropského podzimu. Fotbalistům Sparty se na Letné podařilo zlomit soupeře z Rigy a nakonec zvítězit 2:0. Ve středu pole znovu zářil Marcus Kofod Andersen, o důležitý druhý gól se postaral střídající Albion Rrahmani. Jak výkon sparťanských hráčů v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ohodnotil deník Sport? Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.