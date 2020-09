V pražské ordinaci zmlkla vrtačka dcery dentistky Kateřiny. Pohlédla na hodiny. Něco se stalo? Tátovi? V tichu vilky v Přerově-Újezdci přestaly rachotit rafičky. Manželka Hana se na ně podívala s bázlivým údivem. Něco se stalo? Pavlovi?

Stalo! Tátovi. Manželovi. Bývalý šéfkouč české fotbalové elity, trenérský mág Pavel Vrba (56), se v Bulharsku ocitl v ohrožení života.

„Je to trombóza v noze. Udělalo se mu zle, hodně zle. V klubu kolem něj nastala panika. Bylo štěstí, že se to Vrbovi stalo na stadionu před přátelákem s Gornou a mohl se o něj začít starat klubový doktor,“ pověděl Blesku o Vrbově klice zdroj blízký vedení klubu Ludogorec Razgrad, který Pavel trénuje.

Ucpání žil! S touto děsivou diagnózou choroby, která může skončit úmrtím, vláčeli Vrbu sedmapadesát kilometrů ze špitálu v Razgradu na soukromou kliniku v Ruse.

Až tam našel Vrba, proslulý svojí hláškou o české kopané navázanou na seriál Nemocnice na kraji města: „Mám dojem, že u nás máme hodně Cvachů, a naopak málo Štrosmajerů,“ svého Štrosmajera. „Začal jsem se potit, noha postupně zrudla. To už nebyla legrace, okamžitě jsem zašel za klubovým lékařem. Ten mě hned odvezl do nemocnice. Těžko říct, co by se dělo, kdybych byl někde sám,“ vyznal se ze svých obav Vrba portálu sport.cz.

Má za sebou kapačky, v sobě prášky na ředění krve a před sebou pět dnů na nemocničním lůžku. „Tři dny teď nesmím vstát z postele. Jsem už ale v pohodě, mě jen tak něco nezlomí,“ vzkázal Pavel Vrba od Černého moře rodině a fanouškům.