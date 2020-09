Vysmál se bratislavskému Slovanu a sklidil salvu urážek od radikálních fandů klubu. Ti bývalé hvězdě Slavie Miroslavu Stochovi (30) omlátili o hlavu údajnou nevěru jeho snoubenky Pauly Bedžetiové.

Sémě nevraživosti bylo zaseto loni, když slovenský záložník hrál proti Slovanu v dresu PAOK Soluň. „Miňo Stoch je kok*t zku*vený,“ znělo stadionem. S odvetou přišel rodák z Nitry teď v týdnu poté, co »belasí« vypadli z 2. předkola Evropské ligy ve finském Kuopiu. „Karma je zdarma. To máte za to, jak jste mi před rokem nadávali a vysmívali se. Cirkus Slovan,“ vzkázal Stoch. Více ZDE>>>.

Reakce ultras přišla obratem. A servítky si zrovna nebrali. „Ty liliputáne pětikilový, radši se starej o svoji starou, ať zase doma nemá den otevřených dveří a orgie. Nebo pak budeš zase brečet a utíkat ze země, ty zatracený chudáčku,“ připomněli mu chuligáni, proč údajně před rokem zčistajasna prchnul z Edenu do Řecka – tedy kvůli nevěře jeho milé.

Stoch i tenhle útok ale bere s humorem. Ať se radikálové klidně staví, že den otevřených dveří stále probíhá.