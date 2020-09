Válec Bayern a demolice 8:0! Zářili noví Robben a Ribéry i talenti bez ostychu

Deset nejvyšších představitelů Bayernu uvelebených ve dvou řadách tribuny mnichovské arény povstalo a spustilo mohutné ovace. Lewandowski a spol. navázali 26 dní po výhře ve finále Champions League nad Paris SG na excelentní fotbal. Jako by krátká letní přestávka vůbec nebyla. „Měli jsme vstřelit ještě o čtyři góly více,“ podotkl Hansi Flick, trenér Bayernu, při vzpomínce na kupu dalších tutovek.

Co ještě by nemělo zapadnout?

Síla týmu. Stoper číslo jedna David Alaba zůstal mimo hru kvůli svalovým trablům. Super bek Alphonso Davies nezasáhl do boje preventivně kvůli předchozímu zranění. Oba kouč šetřil, aby byli v pořádku na čtvrteční bitvu o evropský Superpohár v Budapešti se Sevillou. Kingsley Coman je v karanténě, protože přišel do styku s osobou nakaženou koronavirem. Absence důležitých hráčů však nebyla znát. I díky týmovosti všech hvězd.

Střelecký král Robert Lewandowski rozvlnil síť jednou z penalty. Mohl přidat i další trefy, ovšem choval se nesobecky. Jeho asistence zadovkou na gól Thomase Müllera patřila k ozdobám famózního večera.

Noví Ribéry a Robben. Leroy Sane, čtyřiadvacetiletá letní posila z Manchesteru City za bezmála 50 milionů eur, a jeho pětadvacetiletý kamarád Serge Gnabry si s protivníky dělali na křídlech, a nejen tam, co chtěli. Gnabry, jenž od této sezony převzal dres s číslem 7 po Ribérym, si připsal tři góly. Sané oslavil debut v mnichovských barvách jedním zásahem do černého, jednou asistencí a dvěma supersprinty, kterými také pomohl mužstvu k brankám.

Statistici okamžitě nabídli data z prvního společného bundesligového duelu Francka Ribéryho a Arjena Robbena. Uskutečnil se v roce 2009 v zápase s Wolsburgem. Robben vstřelil dva góly a oba mu připravil Ribéry. „Stále si to velmi dobře pamatuji a teď se mi to připomnělo. Sané s Gnabrym se dostávali do podobných situací a oba hrají také v neuvěřitelné rychlosti. Nová éra začíná,“ pravil Per Mertesacker,bývalý německý reprezentant a expert televize ZDF. „Odvedli super práci. Ukázali to už v utkání německé reprezentace a proti Schalke to zopakovali. Ale byl to první společný bundesligový zápas, takže pomalu!“ zdůraznil Hansi Flick.

Šance pro talenty. V 72. minutě putovali z hřiště Sané, Müller a Gnabry. Místo nich se na ploše objevili devatenáctiletý útočník Joshua Zirkzee, jednadvacetiletý záložník Mickael Cuisance a sedmnáctiletý ofenzivní středopolař Jamal Musiala. Všichni si počínali bez sebemenšího ostychu. Musiala dokonce stihl skórovat a stal se nejmladším střelcem, kterému se podařilo za Bayern vstřelit gól v bundeslize.

Kdo to je? Německý rodák, jenž přesídlil s rodiči v sedmi letech do Anglie. Tam se dostal do akademie Chelsea, odkud ho loni v létě přetáhl bavorský gigant. Ligový křest v áčku Bayernu zažil v 33. kole minulého ročníku v utkání s Freiburgem. Bylo mu 17 let a 115 dní. Nikdo před ním to takhle brzy v tomhle velkoklubu nedokázal.