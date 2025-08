Náš nejlepší zápas v sezoně, řekl po prohře Kováč. Chválil Afričany a Masopusta

S čím jste na Sigmu šli?

„Měli jsme nějaký plán do hry, který jsme nějakým způsobem dodržovali. Malinko jsme si slezli, protože jsme věděli, že Olomouc v první fázi úplně nehraje. Proto jsme si počkali na druhý balon a po zisku jsme chtěli jít rychle nahoru. Měli jsme dobré přechody, ale bohužel jsme je nedohráli a nakonec dostali gól od Tijaniho, který to z otočky na dlouhou nohu hezky trefil. Bylo to těžké, ale od nás nedůrazné, měli jsme si s tím poradit lépe. Pak jsme vyrovnali, když dal Ghali krásný balon dovnitř a Soliu se poprvé v lize trefil. Čekali jsme, že si odvezeme aspoň bod, ale z poslední standardky jsme inkasovali. Obrovská škoda, góly jsme domácím nabídli. Musíme se z toho poučit, ale viděl jsem spoustu pozitiv. Herně to bylo od nás za tři zápasy nejlepší, hlavně některé pasáže. Bohužel jedeme s prázdnou, takže jsme zklamaní.“

Ale i tentokrát to bylo herně malátné, ne?

„To je samozřejmě váš názor. My jsme dvakrát nebyli herně úplně dobří, ale dvakrát jsme bodovali. Teď to byl nejlepší výkon a nebodovali jsme. Takový je fotbal. Já tam ale vidím pořád strašně moc velkého potenciálu, který do budoucna bude stoprocentně vidět. Tentokrát to bylo pracovité mužstvo, které nebodovalo, ale je od čeho se odrazit. Tým ještě ukáže jednoznačně svou kvalitu.“

Kde byla chyba u rozhodujícího gólu?

„Jednoznačně zbytečný faul, protože balon šel do autu a my nabídneme soupeři poslední standardku. Ivan (Varfolomejev) šel do skluzu z přemíry snahy. I tak jsme to měli ubránit. Mahmič tam byl přistrčený, spadl na zem, přeletělo to a pak se to odrazilo k Šípovi, který zavěsil. Ve vápně jsme měli mít větší důraz, gól byl zbytečný.“

Chybí vám výška, což jde proti Tijanimu nebo Vašulínovi dvojnásob vidět. Co s tím?

„Pro hráče to úplně jednoduché není, ale je to o chytrosti v souboji. Někdy stačí malinko přistrčit, aby se soupeř do souboje vůbec nedostal. Máme nového hráče s velkou figurou (Ange N´Guessan), ale potřebuje se ještě trošičku zadaptovat. Reagovali jsme na to. Přesto si myslím, že se s tím dá poradit. Česká liga je hodně o soubojích, intenzitě. Minule jsme to bránili velmi slušně, tentokrát jsme ze dvou akcí kvůli nedůrazu dostali gól. Výška u stoperů taková není, ale poradíme si.“

Hodil by se Jan Knapík...

„Knápa je v uzdravovacím procesu. Začal vyklusávat, ještě k dispozici v rámci několika týdnů určitě nebude. Predikce je pro nás dost nečitelná, záleží, jaká bude bolestivost, jak se bude cítit. A N´Guessan je s námi deset dní v tréninku. Na začátku to pro něj bylo těžké, protože dva měsíce nehrál. Ale byl s Turínem v tréninkovém procesu a každý den je lepší a lepší.“

Stejně jako Aziz Kayondo, jeho návrat pomohl dynamice levé strany, souhlasíte?

„Jo, přitom hrál pořádně poprvé od května. To je strašně dlouhá doba. Ale je to hráč, který potřebuje hrozně málo. Je fantastický běžecky, navíc vítězný typ, který vás nenechá a nepustí. Mysleli jsme si, že tam bude hrát rychlostní typ Mikulenka, proto jsme ho tam dali. Poradil si s ním výborně.“

Neuvažujete, že Lukáše Masopusta zasunete níž než na podhrot?

„Určitě, ale Stráňa (Vojtěch Stránský) se cítí v nižší pozici trošku líp. Maso hraje na ose, dokáže tempovat a vyhrát souboje, protože je v nich hrozně chytrý. Několikrát si to převzal nahoru, škoda, že jsme ty věci nedohráli. Může hrát kdekoli, je to vždycky podle potřeby.“

Co máme čekat od skórujícího Solia Afolabiho?

„Obrovský potenciál v jeden na jednoho. Je to specifický typ, nečeský. Na to, že jde o ročník 2005, má kvalitu i v soubojích. Když se podíváte na jeho čísla, tak i když to byla třetí a druhá liga, umí dávat góly a mít asistence. Perfektně se tam dostal. Vždycky měl čísla, věříme, že je bude mít a že bude v budoucnu hrozně dobrej hráč.“

Příště už bude k dispozici Raimonds Krollis?

„Nepřicestoval kvůli zdravotním problémům. Nechtěli jsme riskovat, ale příště by měl být připravený. Bylo to spíš preventivní, nechtěli jsme jít absolutně do žádného rizika, aby byla pauza třeba delší.“

A Petr Juliš je po tvrdém souboji v pořádku?

„Měli jsme o něj strach, protože si myslím, že na něj byl faul. Šel do souboje, soupeř ne, dal mu stoličku. Blbě spadl, ale říkal, že je dobrej. Přesto byl trochu otřesený, tak jsme na to reagovali Soliem.“