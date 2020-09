Katastrofa! Do Slovanu si po ostudě s Finy rýpl i Stoch: Karma je zdarma!

Slovan si v úterý sice zatrénoval na Faerských ostrovech, do zápasu ale tým naskočit nemůže • ŠK Slovan Bratislava

Na Slovensku je z vypadnutí Slovanu Bratislava s finským Kuopiem pořádný poprask, na Instagramu si do úřadujícího mistra rýpl i bývalý záložník Slavie Miroslav Stoch. • Koláž iSport.cz

Takový výsledek čekal málokdo... Pouť fotbalistů Slovanu Bratislava letošní pohárovou Evropou je u konce, stopku ve druhém předkole Evropské ligy vystavila překvapivá čtvrteční porážka 1:2 po penaltách s finským týmem KuPS Kuopio. Na Slovensku je z toho pořádný poprask, na Instagramu si do úřadujícího mistra rýpl i bývalý záložník Slavie Miroslav Stoch.

Kuopio platí za jedno z nejslavnějších lyžařských středisek ve Finsku. Ale fotbal? KuPS vloni slavil mistrovský titul, letos je druhý za HJK, má odehráno o zápas míň. Před rokem zde měla namále Legia Varšava a před dvěma FC Kodaň. Na druhou stranu 19. července schytalo Kuopio v osmifinále kvalifikace o Ligu mistrů „bůra“ v norském Molde.

Ve stejné fázi předkola LM se loučil i Slovan, jehož zápas s faerským Klaksvíkem byl kvůli nákaze koronavirem ve slovenském týmu zkontumován ve prospěch soupeře. Obrovsky hořký zážitek, který napsal ve čtvrtek večer další kapitolu. „Evropská“ premiéra slovinského kouče Darka Milaniče skončila krachem.

„Slovan po katastrofálním výkonu končí v Evropské lize, totálně zbabral závěr,“ křičel do světa od pátečních ranních hodin titulek článku na homepage serveru sport.aktuality.sk.

Co se v Savon Sanomat Areeně zkrápěné deštěm vlastně stalo? Klasická porce času žádný gól nepřinesla, brankáři Otso Virtanen i Dominik Greif byli navzdory nepříjemnému větru bezchybní. V 111. minutě se zavěsil do vzduchu slovinský útočník Slovanu Žan Medved a hosté vedli 1:0.

Těsný náskok bránili až do úplného závěru druhého prodloužení, ale nakonec neúspěšně. Střídající Nigerijec Aniekpeno Udoh zblízka propálil Greifa a v penaltovém rozstřelu rozhodly neúspěšné pokusy Rafaela da Silvy a španělského záložníka Nona ze čtvrté a páté série. Sbohem, pohárová Evropo! "Belasí" nenavázali na účast v základní skupině Evropské ligy z loňského ročníku, kdy přešli postupně přes kosovské KF Feronikeli, irský Dundalk a senzačně také řecký PAOK, za který hrál Miroslav Stoch.

30letý rodák z Nitry a ligový šampion se Slavií bezprostředně po zápase zkázu klubu z hlavního města okomentoval jízlivě na Instagramu. „Karma je zdarma. To máte za to, jak jste mi před rokem nadávali a vysmívali se. Cirkus Slovan,“ napsal a přidal vulgární emotikony. Pamatujete? Slovan v Soluni prohrál 2:3, ale díky gólům na hřišti soupeře a domácímu triumfu 1:0, který mimochodem trefil až v nastavení, si vysloužil na podzim šest evropských zápasů navíc.

Miroslav Stoch si ve svém instagramovém příspěvku nebral servítky. • Foto Instagram

Ale zpět do současnosti. Porážku na klubových stránkách okomentoval i trenér Milanič. „Jsme velmi zklamaní, je frustrující, pokud ještě minutu před koncem vedete, ale nakonec dál nepostoupíte. Očekávali jsme takto náročný zápas, kvůli podmínkám, ve kterých se hrálo, i způsobu hry Kuopia. Vysoko nás napadali, sbírali odražené míče. My jsme také měli šance, ale chyběl nám klid. Musíme pokračovat, pořád máme před sebou jasný cíl, a tím je obhajoba titulu. Jediné, co nám zbývá, je tvrdě trénovat a zlepšovat se.“

„Jsem smutný, jen těžko se mi hledají slova. Je těžké vypadnout takovýmto způsobem. Toto je Evropa, hrajete proti mistrům jednotlivých zemí, každý tým má svou kvalitu. Podmínky byly náročné, nechci se na to ale vymlouvat, pro oba týmy to bylo stejné,“ doplnil slova hlavního kouče střelec jediného gólu Zan.

Kuopio čeká v další fázi litevská Suduva, Slovan se musí zkoncentrovat na neděli, kdy se v lize utká se Žilinou.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 120. Udoh Hosté: 111. Medved Sestavy Domácí: Virtanen – Savolainen (115. Sale), Pirttijoki (87. Manga), Tomás, Pikk – Saxman (115. Tarasovs), Boateng, Nissilä – Niskanen, Rangel (87. Udoh), Pennanen Hosté: Greif – Pauschek, Abena, Bajrič, De Marco – Rabiu (69. Nono), De Kamps (C) – Daniel (69. Čavrič), Holman (103. Dražič), Ratão – Medved (114. Ožbolt) Karty Domácí: Nissila, Tomás, Niskanen, Pennanen Hosté: Medved, Bajrič Rozhodčí Volen Chinkov – Petar Dzhuganski, Dimiar Rusev – Georgi Davidov (všichni BUL) Stadion