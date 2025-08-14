Rokycany baví: vtipná videa s učitelem či makléřem, skalp Příbrami. Jaký je plán s Vůchem?
V prvním kole MOL Cupu patřili fotbalisté Rokycan k celkům, které zaskočily favorizovaného soupeře. Po postupu přes Přeštice nastoupil celek ze čtvrté ligy ve středu proti Příbrami, před zaplněným stadionem vyřadil druholigového soupeře jasně 3:0. Západočeský klub je zajímavý i prezentací na sociálních sítích. Před pohárovým duelem Rokycany postupně představovaly své hráče a jejich povolání. V mužstvu, kde trénuje a hraje Karel Krejčí mladší a pomáhá mu jeho otec, se do českého fotbalu nenápadně vrací i jedno známé jméno – Egon Vůch.
V Rokycanech, týmu ze čtvrté ligy (dříve divizi) zažívají skvělý vstup do sezony. V předkole MOL Cupu vyřadily na penalty Přeštice (2:1), následně zvládly vstup do soutěže, když doma zdolaly Milevsko (2:1). Ve středu večer si na domácím hřišti poradily s Příbramí – do 57. minuty vstřelily tři branky a překvapivě vyřadily favorita.
„Příbram to možná podcenila. Kluky jsme motivovali tím, aby se konfrontovali s druholigovým kádrem a zjistili, jak se posunuli,“ říká pro iSport Karel Krejčí starší.
Rokycany vede z pozice hrajícího trenéra jeho syn Karel, někdejší kouč jednadvacítky a majitel mistrovského titulu s Plzní mu v klubu pomáhá. S týmem udělali od zimy velký kus práce – na jaře zachránili divizi a nyní výborně vstoupili do nové sezony.
„Přišlo zhruba 700 lidí, byla dobrá kulisa. Lidé na stadionu a především hráči si budou zápas hodně dlouho pamatovat. Poznali dobré emoce, které si za tvrdou práci zaslouží. Vidí, že když chodí pravidelně trénovat, někam se to posouvá,“ líbí se Krejčímu.
Zápas diviznímu celku vyšel takřka dokonale. „Na začátku jsme přečkali nebezpečnou situaci, pak se nám povedlo vstřelit gól. Příbram znervózněla, my dávali další branky po brejcích, ten třetí byl ukázkový. Pomohli nám lidi, určitě ze stadionu odcházeli spokojení a mají zážitek. Kdyby nám se synem někdo řekl, že porazíme Příbram tři nula, nevěříme mu. Měli jsme obavy, jak to zvládneme. Hráli jsme proti profiklubu, zatímco u nás se tomu kluci věnují po práci. Někteří si sáhli na dno, jsem zvědavý, co s námi zápas udělá směrem k sobotě na Doubravce,“ dodává Krejčí.
Proti Příbrami šlo pro oba o speciální utkání. „Syn prošel v Příbrami mládeží až do dorostenecké ligy, loni trénoval u béčka. Ve městě bydlíme, pro nás to mělo zvýšenou motivaci. Jarní zápas v divizi proti béčku Příbrami jsme vyhráli dva jedna, navíc kluk to rozhodl ve druhé půli, to bylo hodně emotivní. Udělali jsme pak pro tým grilovačku. Teď jsme také slíbili do kabiny, že něco pořádného uspořádáme,“ usmívá se zkušený kouč.
Rokycany se navíc zajímavě prezentují na sociálních sítích, upozornily na sebe už před třemi lety perfektní kampaní před pohárem proti Liberci. Tentokrát své fanoušky navnadily na duel s Příbramí, který navíc dopadl postupem.
Klub na sociálních sítích před zápasem postupně představil několik členů z kádru. Originálním způsobem popsal jejich civilní povolání – učitel, stavbyvedoucí, realitní makléř, kontrolor kvality nebo administrátor eshopu.
O sociální sítě se klubu stará Roman Jedlička, dlouholetý komentátor hokeje na stanici Nova Sport. Profesionální prací dělá z Rokycan jeden z předních divizních klubů, co se týká sledovanosti – na síti X mají Rokycany 10 000 sledujících, na instagramu přes 2000. Vtipné a kvalitně zpracované příspěvky mají velký zásah, na instagramu jde o stotisícová čísla.
„Hráči mi poslali nějaké video ze své práce, věděli, jak to má být dlouhé. Nápad byl můj, provedení jejich,“ usmívá se Jedlička, který v Rokycanech zároveň působí v roli vedoucího týmu v dorostu, kde hraje jeho syn.
„Po Liberci byl na Twitteru (dnes X) naprostý boom, byli jsme v tu dobu čtvrtý nejsledovanější český klub. Teď to znovu jede, máme tam spousty gratulací. Já se snažím především o Instagram. Tam náš účet patří určitě mezi ty lepší. Pro mě jsou podstatné dosahy, máme hezká čísla. Když se na to podívám graficky, nemusíme se za to stydět, snese to měřítka ligového týmu,“ říká muž, který se o marketing Rokycan stará ve svém volném čase. „Věnuju tomu v průměru klidně dvě hodiny denně. Má paní mi nadává, že už řeším zase fotbal. Ale mě to baví,“ směje se Jedlička.
Jeho přínos oceňují i ostatní v klubu. „Je to takový muž v ústraní, ale pro klub dělá neuvěřitelnou práci. Kluci si rádi postahují ze zápasů fotky nebo nějaký rozhovor. Tím, jak dvacet let pracuje na Nově, má s tím obrovské zkušenosti. Sem tam mi říká čísla, na divizní klub máme velkou sledovanost. Lidi to zajímá, vtáhlo je to. My na hřišti zase chceme hrát poctivý, dobrý fotbal, aby to přinášelo radost a třeba i výsledky,“ vyzdvihuje Krejčí.
Rokycany se z téměř „mrtvého“ klubu, kam přišlo duo Krejčích v zimě, staly opět zajímavě fungujícím a nebezpečným týmem. „Je zajímavé sledovat, když profík jako Karel Krejčí starší vede společně se svým synem amatéry. Baví mě to z fotbalového i sociálního hlediska. Přináší do týmu prvky, na které kluci nebyli zvyklí, mluví k nim způsobem, na jaký nejsou zvyklí,“ oceňuje Jedlička.
Rokycany ve svých řadách dávají šanci známému jménu – Egonu Vůchovi, který se vrátil do Česka a po roční pauze začíná hrát fotbal. „Já ho zažil v roce 2016 v kádru v Plzni. Chtěl restart, chybí mu fotbal. Domluvili jsme se na nějakých pravidlech, prakticky rok pořádně netrénoval a má deficit,“ zmiňuje Krejčí.
„Vidím, že na tréninky vcelku chodí, Záleží na něm, aby si v týmu vybudoval pozici. V náročných trénincích nevypadá nejhůř, ale zápasy jsou úplně něco jiného, Byl si to vyzkoušet za béčko, pokud bude fungovat, prostor určitě dostane. V zápasech nám pomůže, fotbalově je na tom velice dobře. Chce to jen nějaký čas, aby dotrénoval a chytil herní rytmus.“