Matador Pérez ještě nekončí, v F1 se dohodne s nováčkem. Přijde k němu zkušený Fin?
Ve formuli 1 se schyluje k velkému návratu. Zpět do kokpitu nejprestižnějšího motorsportového seriálu by měl podle informací webu PlanetF1.com usednout mexický pilot Sergio Pérez. Ukázali na něj v Cadillacu, americké stáji, která v příštím roce rozšíří už tak napěchovaný startovní rošt. Oficiální potvrzení comebacku má přijít krátce před Velkou cenu Itálie, jež je na programu zkraje září.
Pětatřicetiletý Sergio Pérez působil ve formuli 1 od roku 2011. Poté, co vystřídal Sauber, McLaren, Force India a Racing Point, se upsal Red Bullu, v jehož kombinéze zapsal v konečném umístění druhou a třetí příčku. V minulém roce se mu však nevedlo, kvůli opakujícím se nezdarům z druhé části sezony skončil až osmý. Navíc ztráta 285 bodů na týmového kolegu Maxe Verstappena byla skutečně alarmující.
I proto se rakouský tým s Pérezem rozloučil. Roli nehrála ani nová smlouva, která měla platit do konce roku 2026. Mexičan sice inkasoval odstupné ve výši osmnácti milionů eur, další angažmá ale nenašel. Bylo už zkrátka pozdě, všude měli plno.
Nicméně nynější sezona jen potvrzuje, že Pérezovy špatné výkony nešly jen na jeho vrub. Stačí se podívat na výsledky nové dvojky Red Bullu Júkiho Cunody. Japonský jezdec, jenž po druhé Grand Prix sezony v Číně nahradil Liama Lawsona, strádá. Ve dvanácti závodech nasbíral jen deset bodů, přičemž v celkovém pořadí mu patří hrozivé osmnácté místo. Experti se shodují, že druhý vůz Red Bullu ztratil jakoukoliv konkurenceschopnost.
My, Pérezové, jsme F1 ještě neopustili
Pérezovy letité zkušenosti šéfa Cadillacu Graemea Lowdona pravděpodobně přesvědčí. Zdroje webu PlanetF1.com berou Pérezův návrat do F1 jako hotovou věc. Američané by ho měli oficiálně představit v září.
Ještě před začátkem sezony 2025 Pérez oznámil, že svůj čas chce v nejbližším období věnovat rodině. „V příštích šesti měsících se rozhodnu, co chci udělat při dalším kroku své kariéry. Třeba budu ještě někde pokračovat,“ prohlásil v zimě.
Podpis u nového zaměstnavatele se každým dnem blíží, ostatně i Pérezův otec naznačil synův návrat. „Nejlepší verze Checa Péreze teprve přijde. Všichni na něj budou velmi hrdí. Jediné, co vám teď řeknu, je to, že my, Pérezové, jsme formuli 1 ještě neopustili,“ navnadil Antonio Pérez Garibay, který se angažuje i v politickém dění.
Přijít mohou i konkurenti Staňka
V zákulisí F1 dále rezonuje otázka, kdo by mohl Péreze doplnit. Nejčastěji se mluví o jeho finském vrstevníkovi Valtterim Bottasovi, jenž naposledy jezdil za Sauber. Na seznamu vytipovaných jmen jsou však i podstatně mladší závodníci. „Když se podíváte na výběr jezdců, do konečného rozhodování vždycky vstupuje celá řada věcí. Jde tam nejen o schopnosti, dovednosti a zkušenosti pilota, ale také o pohled do budoucnosti,“ prozradil Lowdon.
Cadillac má dále v merku rezervního jezdce Aston Martin Felipeho Drugoviche. Údajně měl jednat i s Jakem Crawfordem a Alexem Dunnem, kteří patří ve formuli 2 k největším soupeřům českého závodníka Romana Staňka.