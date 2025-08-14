Nejdražší příchod v historii české ligy?! Slavia sleduje Nora, Zafeiris má nové zájemce
V belgických a norských médiích se šíří zprávy o tom, že fotbalová Slavia sleduje záložníka Huga Vetlesena z Brugg. Informace iSportu potvrzují jejich pravdivost. Klub z Edenu by pětadvacetiletým Norem mohl nahradit Christose Zafeirise, jehož odchod do PAOK Soluň se stále řeší. Navíc o Řeka se nově zajímá i Olympiakos a anglické kluby.
Hugo Vetlesen je jedním z vyhlédnutých středopolařů Slavie v zahraničí. Člen širšího kádru norské reprezentace, za kterou odehrál šest utkání a vstřelil jeden gól, patří k oporám Brugg, kam před dvěma lety přestoupil z Bodö/Glimt v přepočtu za skoro dvě stě milionů korun!
Pražanům se zamlouvá Vetlesenova fyzická i technická vybavenost, v tomto ohledu jako jeden z mála (i díky dřívějšímu působení právě v norském celku) splňuje extrémně vysoké nároky realizačního týmu.