Nejdražší příchod v historii české ligy?! Slavia sleduje Nora, Zafeiris má nové zájemce

O norského záložníka Huga Vetlesena se zajímá Slavia
O norského záložníka Huga Vetlesena se zajímá SlaviaZdroj: x.com
Norský záložník Hugo Vetlesen by z Brugg mohl zamířit do Slavie
Norský záložník Hugo Vetlesen je v hledáčku Slavie
Norský reprezentant Hugo Vetlesen
Nor Hugo Vetlesen v dresu Brugg
Michal Kvasnica
Chance Liga
V belgických a norských médiích se šíří zprávy o tom, že fotbalová Slavia sleduje záložníka Huga Vetlesena z Brugg. Informace iSportu potvrzují jejich pravdivost. Klub z Edenu by pětadvacetiletým Norem mohl nahradit Christose Zafeirise, jehož odchod do PAOK Soluň se stále řeší. Navíc o Řeka se nově zajímá i Olympiakos a anglické kluby.

Hugo Vetlesen je jedním z vyhlédnutých středopolařů Slavie v zahraničí. Člen širšího kádru norské reprezentace, za kterou odehrál šest utkání a vstřelil jeden gól, patří k oporám Brugg, kam před dvěma lety přestoupil z Bodö/Glimt v přepočtu za skoro dvě stě milionů korun!

Pražanům se zamlouvá Vetlesenova fyzická i technická vybavenost, v tomto ohledu jako jeden z mála (i díky dřívějšímu působení právě v norském celku) splňuje extrémně vysoké nároky realizačního týmu.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

