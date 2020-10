Že si pod sebou podřezal fotbalovou větev, když vzal angažmá v Řeporyjích? S tím na Martina Fenina (33) nechoďte. Vyhlášený průšvihář se zklidnil, zasnoubil a brzy se stane tátou.

Bývalý reprezentant si prošel těžkým obdobím, skončil na lůžku v IKEMu a od té doby prý seká latinu. Straní se alkoholu, od srpna kope I.A třídu a dělá jeden životní krok za druhým. „Nedávno jsme se zasnoubili na jednom romantickém místě v Řeporyjích, kousek od stadionu a našeho hnízdečka lásky. No a vzápětí jsme zjistili, že když všechno dobře dopadne, tak to moje angažmá tady nezůstane bez následků,“ pochlubil se čerstvě tím, že je jeho životní láska Beata Hlubocká (31) těhotná. „Nikdy jsem nebyl šťastnější,“ dodává Martin.

Přírůstku do rodiny by se měli dočkat na apríla. Nebojí se policistka Beata nezbedných genů známého raubíře? „To byste se museli zeptat jí, ale pochybuju. Zná mě už jen jako solidního, spolehlivého prince. Podle mě ani neví, že jsem byl dřív divočejší. Miminko bude dokonale namixované: noblesní tatínek a nejhodnější holka světě, není co řešit!“ směje se Fenin.

Jak se bude prcek jmenovat, ještě neví. „Třeba mi poradí fanoušci, ale pochybuju, že bych měl poslední slovo já,“ naznačil Martin, kdo v jejich domácnosti rozhoduje.