Martin Frýdek se dočkal angažmá. Po Spartě jde na dva roky do Švýcarska

Defenzivní univerzál Martin Frýdek se po dlouhých měsících dočkal nového angažmá. Po opuštění Sparty se stěhuje do Švýcarska, kde bude oblékat dres FC Lucern. Smlouvu podepsal na dva roky. „Všechno do sebe zapadlo,“ řekl Frýdek v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Ve Spartě byl zvyklý na boj o Evropské poháry, ale po konci smlouvy mohl jen sledovat skvostný rudý start do Fortuna ligy. I ve Švýcarsku jde do klubu s velkými ambicemi, kterému se v posledních letech nedařilo v předkolech a špatný je i začátek sezony. 3 zápasy, jediný bod a 7 inkasovaných gólů, v Lucernu nutně potřebovali posílit obranu.

„Mluvil jsem s trenérem i se sportovním manažerem. Oba mi potvrdili, že o mě hodně stáli, což je pro mě zásadní. Vím, že dostanu šanci a bude na mně, jak s ní naložím. Vím, že trpělivě budují ambiciózní tým a jsem rád, že budu jeho součástí. Start soutěže sice Luzernu nevyšel dle představ, ale měli velmi těžký los a liga je nadále teprve na začátku,“ prohlásil Martin Frýdek.

Pomůže znalost jazyka

Na Spartě skončil na konci července a nové angažmá sháněl skoro tři měsíce. Přestupové období sice už skončilo, ale on jako volný hráč mohl podepsat kdekoli. Výběr mu ale snižovaly poměrně vysoké nároky, ale nervózní z toho, že by zůstal bez práce, nebyl. „Denně jsme byli v kontaktu s agentem a věděl jsem, že varianty se v průběhu času objevovaly. Chtěl jsem si být absolutně jistý, že dělám správný krok. V případě Lucernu do sebe všechno zapadlo.“

„Měl jsem jasnou představu o tom, jak by mělo mé další angažmá vypadat po stránce sportovní i z pohledu života s rodinou. Lucern je v tomto ohledu ideální kombinací. Švýcarsko je krásná a bezpečná země, liga je kvalitní a její zástupci to pravidelně potvrzují také v evropských pohárech. Mým tajným přáním pak bylo angažmá v německy mluvící zemi, což se v případě Lucernu také podařilo. Věřím, že znalost jazyka mi hlavně v počátku angažmá hodně pomůže,“ těší se na nové prostředí na břehu Lucernského jezera.

„Martin přichází do ambiciózního švýcarského týmu v pozici hráče, který by měl svými zkušenostmi a schopnostmi přiblížit klub evropským pohárům. Čeští hráči mají obecně ve Švýcarsku skvělé jméno – i tento aspekt byl v komplexním a náročném jednání důležitý," uvedl k Frýdkově novému angažmá Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest.

Po reprezentační pauze budou mít lvi z Lucernu nejtěžší možné soupeře. St. Gallen totiž zatím v lize neztratil ani bod. Ale Frýdek ho bude sledovat jen v televizi – je v povinné karanténě. Pak už bude k dispozici.

„Troufám si říct, že jsem fyzicky skvěle připraven, trénoval jsem hlavně s bráchou. Určitě budu potřebovat několik tréninků, abych se dostal do prvoligového tempa a zároveň se sžil s týmem, ale myslím, že mi to zabere jen několik tréninků,“ věří si.