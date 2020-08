Ukázal, zač je toho loket. Hokejová legenda Jaromír Jágr (48) vzal přítelkyni Dominiku (26) na led a dal jí tam pořádnou lekci! Kráska ho poslouchala na povel.

Pořád chce hrát. Dokud mu to zdraví dovolí, tuze rád bude svým umem strašit obránce. Jenže slavná »68« ukázala, že už je připravena i na dráhu kouče. Otestovala si to originálně – postavila na brusle fešnou brunetku, s níž zhruba čtyři měsíce tajně randila, vrazila ji do rukou branku, a trénink mohl začít!

Bývalá modelka, jež se nyní živí jako manažerka v tanečním podniku, si při tlačení klece po ledě pořádně mákla. „Cože, ty chceš trénovat jako já? Oukej, tak pojď! Šlapej! Pokrč ty kolena! Zatlač do toho!“ cepoval Jarda svou lásku, přičemž vše řádně zdokumentoval na Instagramu. „Děleeej, neodpočívej. Říkala si, abych byl na tebe jako na sebe, ne? Hejbej sebou!“ udával pokyny.

No, a nebyl by to » Džegr «, aby si nezašprýmoval. To když Domče,jež při bruslení pěkně vrtěla zadečkem, vystavil vysvědčení! „Mínusy: Nízká frekvence pohybu, málo pokrčená kolena, stále odpočívá. Plusy: Neodmlouvá,“ napsal vtipálek Jágr. Jó, slečinka si s ním ještě užije.