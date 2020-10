Do sportovní historie se zapsal nesmazatelným písmem. V NHL vyměnil pěknou řádku klubů a v osobním životě tomu se střídáním partnerek bylo nejinak. Našel hokejový bůh Jaromír Jágr (48) konečně tu pravou? Pojďme si projít krásky, které legendárního Kladeňáka očarovaly.

V roce 1996 národ hltal Jágrův románek s českou vicemiss Iva Kubelková . Úspěšná modelka, jež kdysi s nadsázkou pravila, že svým bujarým ňadrům každý večer vypráví pohádky. Jenže jejich vztah pohádkově neskončil.

Po krátkém románku s do té doby s ne příliš známou sportovní moderátorkou Nicol Lenertovou , jež ho prý přesvědčila ke změně image, se v záři reflektorů objevuje půvabná Miss Slovensko Andrea Verešová ! Jenže jemná dáma ze Žiliny nakonec zjistila, že hledá někoho jiného. „Jaromír není zralý na vážný vztah,“ posteskla si. To, co chtěla, později také našla v náruči právníka Daniela Volopicha , za něhož se před třinácti lety provdala.

To Jágr zůstal singl i po následném bleskovém flirtu s oblíbenou tváří televizní obrazovky Lucií Borhyovou či už o poznání delším vztahu se sporťačkou Innou Puhajkovou . Čtyři roky pak trvala jeho romance s podnikavou blondýnou Veronikou Kopřivovou, kterou pár oficiálně ukončil vloni v létě. Přitom to byla taková láska.

Teď už Jágr na blondýnky zanevřel. Svoje štěstí našel u půvabné soběstačné šestadvacetileté tmavovlásky Dominiky. Bude to konečně láska s velkým L, která nakonec z Branišové udělá paní Jágrovou?

