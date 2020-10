Její tělo není připravené na zápřah, Petra Kvitová (30) se tak příští týden na turnaji WTA v Ostravě nepředstaví. Česká tenistka ukončila sezonu a může přemýšlet, jak stráví letošní svátky.

Cukroví, kapra s bramborovým salátem a rodičovské zázemí Kvitová nejspíš bude muset vyměnit za trochu exotiky. „Vypadá to, že Vánoce strávím v Austrálii. Bude to asi hodně zvlášt ní,“ přemýšlí Kvitová.

Tenisté budou k protinožcům muset odcestovat dříve kvůli dvoutýdenní karanténě před turnaji. Organizátoři sice zkoušejí domluvit výjimku s tím, že by se během karantény mohlo hrát, ale Kvitová je už s restrikcemi smířená. „Australané mají dobrá čísla, nikoho si k sobě nepouštějí. Je jasné, že nechtějí dopustit, aby tam tenisté z celého světa nakazili všechny kolem,“ říká semifinalistka French Open.

Kvitová nyní plánuje odpočinek, ráda by vyrazila trénovat do Dubaje. „Situace je složitá, nevím, co bude zítra, natož za měsíc. Ale nudit se snad nebudu, já si kdyžtak něco vymyslím,“ dodala.