O víkendu v rakouském Söldenu startuje Světový pohár ve sjezdovém lyžování. Vinou problémů se zády první závody vynechá největší hvězda Mikaela Shiffrinová (25), která navíc musí vstřebat, jak se do ní bez servítek pustila někdejší parťačka z reprezentace USA Lindsey Vonnová (35).

Bývalé sjezdařské hvězdě se nelíbí fakt, že se současná lyžařská královna pravidelně připravuje mimo americký tým. Působí to na ni sobecky. „Dělá si vše po svém a nikdy nechtěla být do ničeho společného zapojena. Nechtěla pomoc ode mě, ani pomoci komukoliv jinému,“ řekla Vonnová rázně v rozhovoru s novinářem Grahamem Bensingerem prostřednictvím YouTube.

„Myslím si, že jako profesionální sportovec a v našem odvětví dokonce ´nejlepší všech dob´ máte odpovědnost pomáhat ostatním. Jste v roli, kdy můžete ovlivnit tolik lidí a já nemám pocit, že by to v jejím případě tak bylo,“ pokračovala upřímně Lindsey.

Vonnové, která se dnes věnuje zejména fitness cvičení, leží Mikaela v žaludku zejména proto, že magazín Outside před časem Shiffrinovou označil jako nejlepší lyžařku všech dob. „Je to bezesporu nejlepší slalomářka, ale zobecňovat to? Přijde mi to ke mně neuctivé,“ dodala nakvašeně vítězka 82 závodů Světového poháru.

O deset let mladší Mikaela jich zatím má na svém kontě šestašedesát.