Sedí ve vazbě a všechen majetek, který jako neplacený fotbalový funkcionář nahromadil, je mu k ničemu. A to včetně bytu, jejž si z korupce a zpronevěry obviněný mocipán Roman Berbr (66) pořídil nedávno za Prahou.

Mezi Chýní a Chrášťany – na dohled křižovatky pražského okruhu s dálnicí D5 na Plzeň – je obří zarostlá halda sutin. V poli přímo pod ní postupně roste odstrčený bytový komplex. Od loňského listopadu tu jedno 2+kk říká pane i Romanu Berbrovi. Kdo je jeho paní, toť otázka. Podle katastru byt cirka za 3,5 milionu korun nepatří do společného jmění manželů – tedy Berbra a jeho ženy Dagmar Damkové.

Do něj nespadají ani dva lány o dvaceti hektarech nedaleko Domažlic a řadovka v plzeňské čtvrti Bolevec. Berbr je nabyl ještě před sňatkem s bývalou rozhodčí. Respektive dům mu zůstal z předchozího manželství se zubařkou Martou. Dohromady se svou »růží mezi trny« tak vlastní jen polovinu venkovského sídla u západočeských Přeštic. Tedy nechvalně známé stavení, které si bývalý estébák ozdobil komunistickými symboly a pohlaváry.

A pak jsou tu ještě dvě nemovitosti s Romanem Berbrem přímo spojené, jejichž majitelem není přímo on, ale záhadná společnost Notilea s utajeným vlastníkem ze Seychel. Berbr tvrdí, že Notilea je marketingovou společností Plzeňského krajského fotbalového svazu, jehož byl až do pondělí předsedou. Proč ale tato servisní organizace vlastní baráky, ve kterých sídlí Berbrův obchod se stavebninami? A proč je na ni napsaný i dům, ve kterém byla roky zubní ordinace jeho exmanželky Marty a dcery Nikol?

Možná i po tom slídí policie, která v pátek provedla prohlídky na všech adresách spojených s Berbrem. Čas ukáže, jestli našla třeba ustájené sporťáky Ferrari, o kterých jdou ve fotbalovém prostředí legendy. A zda ji bude zajímat, jak si vyučený mlýnský montér na nemalý majetek vydělal. Na Strahově to oficiální cestou určitě nebylo. „Funkce místopředsedy FAČR, člena výkonného výboru i předsedy Plzeňského KFS, na které Roman Berbr rezignoval, jsou pozice dobrovolné, tedy neplacené,“ potvrdil mluvčí asociace Michal Jurman. Že by tím zlatým dolem byl kšeft se stavebním materiálem?

Co všechno patří Berbrovi?

1. Byt za Prahou

Dvoupokojový byt ve 3. patře si pořídil v listopadu 2019. Stejná jednotka ve vedlejším domě, který se u Hostivic dokončuje, stojí 4,3 milionu. Jeho zvonek na novostavbě z roku 2016 je bez jmenovky.

2. Chalupa v Žerovici

První část sídla koupil Berbr sám v roce 2009. Vedlejší stavení už kupovali o dva roky později společně s Damkovou. Na zahradě již nevlaje čínská vlajka, portréty Klementa Gottwalda ji zdobí dál.

3. Řadovka v Plzni

Rodinný dům v plzeňské čtvrti Bolevec na něj převedla bývalá manželka Marta (dnes již také znovu provdaná) v roce 2008.

4. Pole u Meclova

Těžko říct, proč se Berbr pustil před dvaceti lety do polnohospodářství. Nicméně dva lány o dvaceti hektarech nedaleko Domažlic drží dodnes.

5. Prodejna stavebnin v Nýřanech

Berbr vlastnil nemovitost, ve které sídlí jeho prodejna stavebnin, do roku 2013. Poté ji převedl na podivnou společnost Notilea, které patří televizní práva Plzeňského krajského fotbalového svazu.

6. Dům v Plzni

S Berbrem spojená firma Notilea koupila dům v roce 2013. Dnes již zrušenou zubní ordinaci v něm měla exmanželka Marta i dcera Nikol. Nyní je v něm kadeřnictví a sídlo Notiley i jejího ředitele Libora Pěronka.

Tajemství ze Seychel

Brzy oslaví třicet let existence. Firmu Nova, která provozuje v Nýřanech stavebniny, vlastní a vede od jejího vzniku v roce 1992 Roman Berbr. Mnohem podivnější je však jeho angažmá v jiné společnosti.

Bývalý statek, ve kterém prodejna sídlí, se za posledních sedm let pěkně proměnil. Nevábná ruina dostala nový žlutý kabát, což může potvrzovat, že se firmě zřejmě daří. V mínusu skončilo její hospodaření jen před dvěma lety, jinak bývá v zisku v řádu stovek tisíc. To samé se nedá říct o Berbrově druhé společnosti s podobným názvem – Nova spectrum. Ta v kladných číslech nebyla nikdy, i když od roku 2010 to bylo vždy jen o několik málo tisíc. Její činnost se teď zdá být zcela utlumena.

A pak je tu ta tajemná akciovka Notilea (která je vlastníkem objektu stavebnin). Roman Berbr ji napřímo krátce vlastnil v roce 2014, než ji po měsíci ovládla seychelská společnost Luccas Corporation Ltd. s nedohledatelnými majiteli. Sám v ní od té doby oficiálně působí jen jako člen správní rady.

Už o rok dříve jí Plzeňský krajský fotbalový svaz, kterému Berbr vládl, přeprodal práva na přenosy. „Pro lepší pochopení, je to náš STES (pozn.: marketingová společnost FAČR). Ta televizní práva jsou na všechna utkání v kraji. Hledáte čerta, kde žádný není, ale klidně si ho hledejte,“ řekl šíbr Deníku N.

Vysílat přenosy z kraje se nezdá být úplné terno, ale Notilea za roky 2015 – 18 vykázala dohromady zisk 4,9 milionu korun. Což je v souvislosti s tím, že jen tak náhodou vlastní i dvě nemovitosti spojené s Romanem Berbrem, poněkud podezřelé.