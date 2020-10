Takhle se před 33 lety psalo o Berbrovi: Skromný, rychlý, dotáhne to daleko…

Roman Berbr začal svou fotbalovou kariéru jako rozhodčí na Plzeňsku, odkud se na konci 80. let dostal na celostátní úroveň - 2. nejvyšší soutěže. Tehdy byl nejmladší a magazín GÓL si jej nemohl vynachválit. „Nezřídka bývá u akce dřív než hráči, je totiž tak rychlý, že by jej leckteré mužstvo ještě potřebovalo,“ psalo se s předpovědí velké kariéry. Nakonec udělal do českého fotbalu tak velkou díru, až skončil ve vazbě.