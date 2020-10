Skončil kvůli Berbrovi, s volbami radí nespěchat: Ať nehlasují stejní lidé

Proč?

„Protože by to byla chyba. Aby to mělo smysl, musí se to vzít odspodu. Nejprve je totiž zapotřebí, aby se velké valné hromady zúčastnili ti správní lidé. Tedy takoví, které si lidé v amatérských klubech opravdu přejí, aby je zastupovali. Pokud bychom valnou hromadu FAČR uspořádali někdy ještě před Vánoci či na začátku roku, hlasovali by o novém vedení stejní delegáti jako doposud.“

Zachoval by se tedy Berbrův systém.

„Ano. Všichni se musí nejdříve ujistit, že okresy a kraje budou zastupovat ti správní lidé.“

Jak to tedy má přesně proběhnout?

„Nejprve se musí aktivovat lidé v klubech a říct si, zda mají takového předsedu klubu, kterého opravdu chtějí. Ten je totiž bude reprezentovat na únorové okresní valné hromadě a bude volit nového předsedu Okresního fotbalového svazu (OFS). A ten je pak bude zastupovat jednak na krajské valné hromadě při volbě předsedy Krajského fotbalového svazu (KFS), jednak a především na valné hromadě celé asociace. Je důležité si uvědomit, že předsedů okresů je 76, předsedů krajů 14 a 11 delegátů vybírá Pražský fotbalový svaz. Dohromady to je 101 delegátů, tedy přesná polovina ze všech!“

Druhou polovinou jsou kluby první a druhé ligy, ČFL, MSFL a divizí. Tam je možnost ovlivnění podle vás horší. Proč?

„Tam je možnost revize z pohledu obyčejného člena poměrně složitá, až bych řekl nemožná. Většina klubů má buď svého vlastníka či dlouhodobě vykrystalizovanou organizační strukturu, kterou není jednoduché změnit v řádu týdnů.“

Vy sám máte nějakou ambici?

„Především chci lidem vysvětlovat to, co jsem popsal výše – že je potřeba rozhýbat to odspodu, od klubů a okresů. Že spěchat na velkou valnou hromadou je chyba. A v té souvislosti jsem se rozhodl pomoci regionálnímu fotbalu, a bude-li pro to vůle ze strany klubů, rozhodl jsem se kandidovat na předsedu OFS Teplice.“

Rudolf Řepka - dlouholetý generální ředitel FAČR (2007–2018) - v současnosti výkonný ředitel TOP SPORT MANAGEMENT, agentury zastupující hráče - delegát UEFA na LM, EL a Ligu národů - člen Disciplinární komise UEFA - nezávislý kandidát Trikolóry v krajských volbách 2020 za Ústecký kraj

Asi se setkáte s námitkou, že jste dělal dvanáct let generálního sekretáře asociace v Berbrových časech.

„Rozumím tomu. Ale svědomí mám čisté, nikdy jsem se s nelegální činností nekamarádil. A nakonec jsem právě kvůli rozporům s Romanem Berbrem odešel.“

Konkrétně proč?

„Po odchodu Miroslava Pelty na asociaci ohromně vzrostl vliv Romana Berbra, který si zvolil za předsedu Martina Malíka. Oba se začali soustředit nejen na strategii a směřování FAČR, ale začali mít ambice řídit také sekretariát FAČR, tedy cca 150 zaměstnanců, což je dle stanov výsadní pravomoc generálního sekretáře. V tu dobu jsem začal být v podstatě bez pravomocí. Rok jsem s tím bojoval a žil, až mi nakonec připadalo jediné smysluplné řešení odejít ze Strahova. Tou poslední kapkou byl vynucený odchod Michala Prokeše, technického ředitele, a to aniž by to se mnou kdokoli konzultoval. Obratem byla na toto místo dosazena osoba, opět bez širší diskuse s odbornou veřejností a se mnou. To už dál nešlo, už bych si nevážil sám sebe a nebyl bych respektován ani okolím. V tu dobu jsem se finálně rozhodl pro odchod.“

Byl za vyhazovem Prokeše jeho problém se zneužitím asociační platební karty, nebo jeho vliv, který měl ohrožovat Berbra?

„Michal Prokeš začal získávat obrovskou sportovní podporu okresů a krajů a pro Romana Berbra začal být politicky nebezpečný. Na druhou stranu měl Michal některé věci s vedením špatně nastaveny a byly vzaty jako záminka pro ukončení spolupráce s ním. To celé byla nesmírná škoda pro český fotbal, v tu dobu se začaly pokládat základní kameny jeho rozvoje a ten proces se násilně přerušil.“

Růže mezi trny rezignovala. Jak na Damkovou reaguje předseda Malík?

Delegáti valné hromady FAČR 76 zástupců okresů 14 zástupců krajů 11 zástupců Pražského fotbalového svazu 32 zástupců klubů F:L a F:NL 18 zástupců ČFL 16 zástupců MSFL 35 zástupců divizí (21 Čechy, 14 Morava) Termíny valných hromad 1. 1. – 15. 2. okresy 15. 2. – 31. 3. kraje květen/červen FAČR (může však nastat snaha o přesun na prosinec)

