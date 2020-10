Damková končí. Berbrova manželka rezignovala na posty ve vedení FAČR

Datum a místo narození: 29. prosince 1974, Plzeň Funkcionářská kariéra: předsedkyně komise rozhodčích FAČR (2011-16); předsedkyně Řídící komise pro Čechy ve výkonném výboru FAČR (2013-20), členka komise rozhodčích UEFA (od 2011) a FIFA (od 2017) Rodina: vdaná za bývalého rozhodčího a kontroverzního funkcionáře Romana Berbra, který byl v souvislosti se stejnou kauzou zatčen a následně rezignoval na post místopředsedy FAČR Někdejší prvoligová fotbalistka začala s pískáním ještě během aktivní kariéry; v roce 1999 byla zapsána na listinu rozhodčích FIFA, o čtyři roky později jako první žena odřídila utkání české mužské nejvyšší soutěže; v první lize odpískala 45 zápasů, dalších 101 přidala na mezinárodním poli včetně dvou OH, MS či ME; řídila například ženské finále OH 2008 v Pekingu, ME 2009 v Helsinkách či Ligy mistryň 2011 v Londýně; v roce 2011 se stala členkou komise rozhodčích UEFA a v reakci na to se vzdala aktivní kariéry; v témž roce nahradila v čele komise rozhodčích FAČR odvolaného Luďka Macelu; byla často kritizována za napojení na Berbra i nedostatečnou aktivitu v komisi rozhodčích, v březnu 2016 kvůli pracovnímu vytížení v mezinárodních organizacích na svou funkci rezignovala; spolu s Berbrem podali několik žalob na svoje kritiky, většina z nich byla zamítnuta; jako své koníčky uvádí bývalá učitelka angličtiny psy a vaření.