as

Autor: as

Nemůže hrát hokej, tenis ani se jít třeba proběhnout. Sportovní maniak David Pastrňák (24) úpí, a zbývá mu tak jediná zábavná kratochvíle: užívat si za volantem. A důkladně se na to vybavil!

Hokejový fantom z Bostonu je mimo provoz. Nejenže NHL odstartuje v lepším případě až na Nový rok, ale on u toho stejně nebude. Po zářijové operaci pravé kyčle, kterou podstoupil u specialisty v New Yorku, musí nuceně půl roku pauzírovat, je teprve na začátku rekonvalescence. Teď navíc dorazil do Česka ochromeného koronavirem.

Důvod k depresím? Vůbec ne! »Pastovi« totiž pořádně spravil náladu zbrusu nový dáreček: nafasoval sponzorského bavoráka X6 M. „Je to super kocour, absolutně perfektní žihadlo,“ jásal nad novou hračkou za tři miliony, která umí z nuly na sto za 3,8 vteřiny a rychlost je omezená na 250 km/h. „Rychlost mám sice rád, ale na silnici moc neblbnu,“ tvrdil opakovaně.

Předloni po Česku během léta svištěl v hybridním sporťáku BMW i8 vyrobeném z uhlíkových kompozitů, teď se vozí v kocourovi. Kdypak v něm sveze i svoji švédskou kočičku Rebeccu?