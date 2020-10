Král: Prymulův výlet všechno pohřbil. Hnilička pracuje jako šroub

Choreo fanoušků Motoru připomínající sedm let staré stěhování extraligy z Českých Budějovic do Hradce Králové • Michal Beránek / Sport

Spuštění profesionálních soutěží bylo před týdnem blízko. Stačila ale jedna fotka ministra zdravotnictví a všechno se změnilo. „Nemůžeme dávat do jedné rovnice život, zdraví a hokej, to nejde. První dvě věci jsou úplně jinde. Jen vidíte, že ve spoustě věcí je chaos a nikdo není schopen vzít na sebe zodpovědnost za rozhodnutí,“ říká prezident Českého hokeje Tomáš Král. Ve svých názorech je ostrý. Přibližuje schůzky z politiky i svůj pohled na demonstraci v Praze.

Hokej stojí na startovní čáře. Je připravený se rozjet v režimu současných opatření. Už jednou politici řekli, že se všechno může spustit. Pak se odmlčeli. „Nebojím se, že by hokej zmizel,“ říká prezident českého hokejového svazu Tomáš Král. Těžkou dobu prožívá i na vlastní kůži. Zápasil s koronavirem, neměl úplně snadný průběh nemoci. Před velkým rozhovorem pro iSport Premium se cítil hodně vyždímaný, tak zůstal doma a povídání probíhalo přes webkameru.

Hokej v Česku stojí, extraligové kluby hlásí ekonomické problémy, které padají na celé hnutí a budou trvat několik let. Čekal jste v létě takhle divokou situaci?

„Bohužel jsem si to takhle nějak představoval. Ale byl jsem asi jeden z mála, většina hokejových manažerů to tak těžké nečekala. Měl jsem strach od začátku. Pořád se za nás ale dá všechno zvládnout, myslím, že to dokážeme. Jen bychom potřebovali už něco dělat, ať nás pustí na led. Pak jsme schopni situaci zachránit.“

Přitom před týdnem bylo prakticky jisté, že se extraliga začne hrát. Jen všechno krachlo s nočním výletem ministra Romana Prymuly do restaurace a následnou kauzou. Jak to vypadá s návratem hokeje teď?

„Všechna nařízení respektujeme. Nemám rád vyjednávání a další takové termíny. Teď je v uvozovkách válečný stav. Nevyjednáváme, jen se snažíme ukazovat, že jsme schopni dělat naši práci i v téhle situaci. Vím, že vláda má teď daleko větší problémy, potřebuje vyřešit, jak zachovat zdraví a životy nás všech, zastavit šíření viru. A jestli je něco v tu chvíli zbytné, tak sport nebo kultura. Ale vidím situaci i trochu jinak. Nejdou dělat paušální opatření pro všechny společně.“

Je chyba, že platí stejná pro hokej, fotbal nebo basketbal?

„Je velká chyba, že se opatření nedělají podle jednotlivých sfér. Kdyby mi někdo dal možnost, ať je vymyslíme v hokeji, aby nebylo riziko, že se lidi od sebe nakazí, jsme schopni takovou věc připravit. A fotbal to dovede taky, ale jinak než my. Jinak to udělá zase volejbal. Prostě každý sport by si uměl nějak poradit a rozhodně by nebyly takhle fatální dopady, jako jsou teď. Jenže tady mi chybí partner k diskuzi. Když už se něco povede jako před týdnem, tak se pak ráno probudíte a je tam Rio (restaurace, před kterou byl vyfocen Prymula v noci a bez roušky), fotky ministra zdravotnictví, jak odchází v noci z restaurace. Jsme zase na začátku.“

Můžete popsat, co přesně vám Prymulův problém zkomplikoval?

„Před týdnem ve čtvrtek v noci jsem mluvil ještě s Milanem Hniličkou (předseda Národní sportovní agentury) a byl to skvělý rozhovor, v pátek jsme měli totiž dostat povolení vytvořit bublinu pro reprezentační dvacítku, která by fungovala v Litoměřicích. Trénovala by tam pohromadě a pak se přesunula do bubliny v Kanadě před mistrovstvím světa v prosinci. A pak přišla další zpráva, až nad rámec mého očekávání, že můžeme počítat s tím, jak by se od dalšího víkendu mohla rozjet extraliga. Ještě ve čtvrtek v noci jsme s Josefem Řezníčkem (ředitel extraligy) a Tondou Vansou (manažer sportovního oddělení svazu) probírali zápasy, jak by se soutěž mohla rozjet.“

Říkal jste ještě, že vám chybí partner k diskuzi. To máme chápat jak?

„Obrátíme se vždycky na Národní sportovní agenturu, na Milana Hniličku. Ten pracuje jak šroub, pořád někde jedná a něco domlouvá, odvádí obrovské penzum práce. Jenže pak se stane situace, že je ministr zdravotnictví Prymula nachytaný, jak odchází v noci z nějaké restaurace. Nevím, jak to bylo, nebo nebylo. A upřímně je mi to i úplně jedno. Ale přeci by to neměl být důvod, že spadne celá tahle věc, o které se dlouho bavíme. Čekám, že tam bude x lidí, kteří se na všem podílí. Jestliže byl příslib, že hlavní hygienička pošle papír, že je možné udělat bublinu pro reprezentační dvacítku, a pak v poledne se má konat jednání s panem ministrem, který měl plán se startem extraligy? Nechápu, jak je možné, že jeden člověk odejde z pozice, ale nikdo nedotáhne to, co je hotové. Je to i škoda pro vládu a lidi, kteří rozhodují i o opatřeních. My jsme připraveni přinést lidem v téhle těžké době aspoň nějakou zábavu.“

Jednu věc nechápeme. Ministr Prymula je ve funkci pořád, měl by skončit ve čtvrtek 29. října. Proč tedy nepotvrdil dohodu o den nebo o dva později? Tenhle prostor přeci pořád měl a nic na něm nemělo měnit, jestli ho někdo vyfotil u restaurace, nebo ne.

„Přesně tohle jsem řekl Milanu Hniličkovi taky. Vždyť přece nic nebrání tomu, aby ministr dotáhl věc do konce. Nechápu to. Navíc bublina pro dvacítku byla vyloženě věc paní hygieničky Rážové a ta ve své funkci normálně zůstává. Jen najednou řekla, že to nejde. Vůbec nemůžeme dávat do jedné rovnice život, zdraví a hokej, to nejde. První dvě věci jsou úplně jinde. Jen vidíte, že v hodně věcech je chaos a nikdo není schopen vzít na sebe zodpovědnost za rozhodnutí.“

Bere pak hodně energie, když dlouho vysvětlujete, řešíte start hokeje a pak všechno takhle zamrzne?