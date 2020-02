Poprask v Bostonu. Na Kašeho se těší Pastrňák i GM: Bude obřím přínosem! | iSport.cz

V říjnu se objevila zpráva, že by Kaše měl zamířit do Caroliny. Nestalo se. Pak šly kolem zvěsti, že situaci okolo chomutovského odchovance sonduje hned několik týmů okolo Vánoc. Opět se nestalo nic závratného, ale už začínalo být jasné, že Kaše bude horkým zbožím při uzávěrce přestupů, která byla stanovena na 24. února. To se potvrdilo.

„Je to čtyřiadvacetiletý útočník s velkými ofenzivními přednostmi a značným talentem. Věříme, že jeho rychlost, schopnost zakončovat a neustálý hokejový růst, budou obrovským přínosem pro naše hráče a pro celý klub,“ řekl při oznámení výměny generální manažer Bostonu Don Sweeney pro web nhl.com.

Velikým Kašeho problémem bylo v posledních sezonách zdraví. Vždy ho zradilo ve chvílích, kdy se forma rozjížděla naplno. I nyní ho Boston získává v momentě, kdy Kaše není připraven jít ihned do zápasu. Od 7. února nenaskočil do utkání kvůli nemoci. „V pondělí bude na ledě. Podíváme se na něj a zajistíme, aby se co nejdříve cítil dobře a mohl hrát,“ dodal Sweeney.

Za hráče, u něhož se opakovaně objevují zdravotní trable, se Boston rozhodl obětovat nemalou protihodnotu. Sweeney za české křídlo obětoval veterána Davida Backese, první kolo draftu a mladou naději Axela Anderssona. Především první volba v draftu je důkazem, jak Bruins Kašemu věří. Velice zajímavou postavou v celé dohodě sehrál i Backes.

Pětatřicetiletý harcovník má kontrakt ještě na dvě sezony a ročně si přijde na šest milionů dolarů, přestože jeho výkony v posledních letech takové sumě rozhodně neodpovídají. Boston se této finanční „koule u nohy“ potřeboval zbavit, aby měl volné ruce při vyjednávání nových kontraktů. Takže fakt, že Anaheim kývl na jeho angažování, je pro Boston vytrhnutí finančního trnu z paty. I to hrálo velkou roli, proč se výměna uskutečnila. Bruins ušetří a získají mladého forvarda, který má smlouvu ještě na další sezonu za rozumný peníz a Anaheim, který prochází omlazováním kádru, získal nejvyšší volbu pro výběr mladých nadějí.

Pravděpodobně začne u Krejčího v lajně

Člověka při Kašeho změně dresu ihned napadne, zda by se nejvíce nehodil vedle centra Davida Krejčího. Ta představa je velmi lákavá. Kaše jako zakončovatel a myslitel Krejčí servírující mu jeden lahůdkový pas za druhým. „Až bude s námi naplno, tak se podíváme, kam nejlépe zapadne. Nic neslibuji, ale nejlehčí je už teď prohlásit, že ho zkusíme vedle Krejčího. Pravděpodobně to bude místo, kde začne a od toho se to celé bude odvíjet,“ řekl trenér Bruce Cassidy.

"We are in a good spot but we want to go a long way, all the way...Hopefully we can keep this thing going and play same way with Ondrej."



Velkou výhodou jsou pro Kašeho vztahy s Pastrňákem. Znají se z mládežnických reprezentací, oba spolu hráli ve všech kategoriích od sedmnáctky až po dvacítku. „Je to tak, společně jsme hokejově vyrůstali v mládežnických kategoriích. Dobře se známe,“ řekl Pastrňák o novém klubovém spoluhráči. Takže nyní se sejdou v jedné kabině i na nejvyšší možné úrovni.

I výsostná pozice, kterou Češi v organizaci Bruins mají, bude určitě velikou pomocí do začátku. Trochu to připomíná doby na přelomu tisíciletí, kdy se díky silnému postavení v Pittsburghu Jaromír Jágr obklopoval českými parťáky. Tady to není takové, ale Kašeho přechod bude díky silnému zastoupení Čechů a Slováků o to snazší. „Všechno pro něj bude nové. Nejenom lajny a spoluhráči, ale i město a prostředí. Musíme udělat vše pro to, aby se tu cítil od začátku komfortně. Je jen na nás, aby se tak stalo,“ nastínil Krejčí pro web The Athletic, že bude chtít vzít Kašeho pod křídla.

Vše ale bude od prvních utkání třeba podpořit výkony na ledě. „Králíček Energizer,“ jak Kašeho kdysi nazval v Anaheimu jeden ze spoluhráčů, musí ihned prokázat gólový cit. V prvních duelech se bude tvořit jeho místo v sestavě i v kabině, a přestože Davidové podají pomocnou ruku, puky do sítě bude muset dostat Kaše sám. Je na čase je tam začít sázet.