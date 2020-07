Česká smečka pro play off NHL. Tahouni, naděje i čekání na šanci | iSport.cz

David Pastrňák, Petr Mrázek a Jakub Voráček patří do smečky Čechů, která zasáhne v NHL do bojů o Stanley Cup • FOTO: Koláž iSport.cz Nejlepší hokejová liga světa NHL se znovu rozjíždí. Po nucené pauze zaviněné koronavirovou pandemií se 24 týmů utká v play off o nejcennější klubovou trofej – Stanley Cup. Chybět u toho nebude ani smečka hladových Čechů. Kteří z nich patří k oporám, kdo může vyletět a případně bojuje o místo?

Tváře týmu Bez nich by to nešlo a spoluhráči to dobře vědí. Pastrňákův Boston patří díky svému střeleckému apetitu mezi ligovou šlechtu. Osmačtyřicet branek v základní části? Zkrátka superhvězda první třídy. Naopak Voráček se svými Flyers překvapil. Philadelphia ukázala, že může pomýšlet na mety nejvyšší. Rozhodně to není tak, že kdyby Flyers vyhráli, samotným překvapením se přestane točit zeměkoule. Voráček je společně s Claudem Girouxem a Seanem Couturierem klíčová postava pro případný úspěch. A nejen pokud se bavíme o významu na ledě. Bude mu jednatřicet let a zkušeností do kabiny pro mladé hráče má na rozdávání. Ryšavý forvard má navíc velkou žízeň po úspěchu. V kariéře se nejdále dostal do druhého kola play off . David Pastrňák byl jediným úspěšným střelcem hokejistů Bostonu v přípravném utkání před restartem NHL. Bruins podlehli Columbusu 1:4. • Foto twitter.com

Rozhodují zápasy Všichni čtyři jmenovaní jsou schopní při správné konstelaci ukradnout zápas pro sebe. Velice zajímavá situace bude v Coloradu. Pravděpodobně až v posledních možných chvílích se bude rozhodovat, zda MacKinnona a spol. bude v brance jistit Pavel Francouz, nebo Philipp Grubauer. Český maskovaný muž má za sebou parádní základní část, kdy se v týmové hierarchii minimálně vyrovnal zkušenějšímu kolegovi. Gólové hody se budou čekat od Dominika Kubalíka. Jeho třicet zářezů zavazuje. Aby Blackhawks přešli přes favorizovaný Edmonton, bude třeba, aby plzeňský rodák pár červených světel rozsvítil. Boston zase bude věřit, že se projeví Krejčího instinkt, který se v play off často probouzí. A Vrána? Než se obráncům rozjedou brusle po dlouhé pauze, už by mohl oslavně skákat do plexiskel. Český gólman Pavel Francouz v utkání Colorada proti Minnesotě • Foto ČTK

Vybudovali si pozici Do sestavy zapadli, byť by si možná přáli někdy i větší roli. Před play off se hodně psalo o tom, že se s Ruttou počítá jako s jasnou volbou k esu Tampy Hedmanovi, s ním prý hvězda hrála nejlépe. Brankáři Rittich s Mrázkem mají v klubu pozici, že se do brány stoprocentně dostanou, ale taky stačí jeden slabší výkon a trenér ukáže na jejich parťáka. Nejsou úplnými jedničkami, spíš jedna mínus. Nosek má jasnou úlohu defenzivního hráče ve 4. formaci, prakticky to samé platí pro Kämpfa v Chicagu. Podobou pozici, jen o něco výraznější, má i Faksa v Dallasu, jen víc času stráví na ledě při oslabení. Kempný má ve Washingtonu jistit ofenzivní torpédo Carlsona, taky si zvykl. A Palát? V prvních lajnách Tampy je od tvrdé práce, bruslení, práce v brankovišti. Je pro Stamkose a spol. důležité beranidlo. Ondřej Palát v dresu Tampy • Foto Profimedia.cz

Mají šanci vyletět Málokdy symbolizuje pozice hráče zároveň pozici dané organizace. V případě Martina Nečase tomu tak je bez debat. Nečas, stejně jako celá Carolina, může vyletět do výšin. O Hurricanes nelze pronést, že jsou pasováni do skupiny favoritů, ale kádr mají natolik kvalitní, že vás jejich případné dobré výsledky nemůžou překvapit. Aho, Svečnikov, Teravainen a Nečas? Fandové už se jen třesou, až se tahle mladá limuzína rozjede na plný plyn. Další mladící Kaše s Chytilem můžou pozitivně překvapit, především pokud se jim svěří třeba pozice ve druhé útočné trojici. Chytilova energie je na ledě nakažlivá, což je něco, co by v případných pozdějších kolech mohlo rozhodovat série. Nový člen Bruins Kaše by mohl těžit hlavně ze spolupráce se starším guru Krejčím – pokud mu vydrží zdraví, to je vždycky jeho hlavní limit. Martin Nečas v první regulérní sezoně v NHL zesílil a zmužněl. Jednou se chce stát lídrem Carolina Hurricanes • Foto profimedia.cz

Bojují o místo Tohle je kategorie, kde hráči nesedí pevně přikovaní k tribuně. Mají šanci hrát play off . U Gudase je překvapení, že se během sezony dostal mimo sestavu. V klubu si libovali, jak hraje tvrdě, rozdává hity a přitom nechodí na trestnou za úplné nesmysly. Místo mu ale sebral příchod Dillona ze San Jose. Ve třetím páru pak jsou Jensen a Siegenthaler. Ale Gudas se určitě v zápase objeví, jen trenérovi musí ukázat, že je lepší než někdo ze tří zmíněných beků. A Hájek v Rangers? V tuhle chvíli je sedmým obráncem. Proti němu hraje fakt, že ostatní mladíci v sestavě DeAngelo, Lindgren i Fox se bez problémů chytli. Jakmile ale bude potřeba někomu ulevit, ukáže kouč na Hájka. Obránce Washingtonu Radko Gudas • Foto profimedia.cz