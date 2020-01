David Pastrňák: U hattricku byla i Mama Pasta! Tanec i čepice na led | iSport.cz

Opět to byl jeho večer. David Pastrňák pomohl svým třetím hattrickem v sezoně Bostonu k výhře nad Winnipegem 5:4. Střeleckému představení české 88 přihlížela v TD Garden i Mama Pasta - Marcela Ziembová. Maminka nejlepšího kanonýra NHL si užila nejen moment, kdy mohla na oslavu synova hattricku vhodit kšiltovku na ledovou plochu, ale rozjela to i po zápase v šatně, kam zavítala s matkami ostatních hráčů.

David Pastrňák pokračuje ve fantastické jízdě. Český útočník ve službách Bostonu v noci ze čtvrtka na pátek potvrdil parádní formu a hattrickem pomohl Bruins udolat 5:4 Winnipeg.

„Dnes to bylo dobré, snažil jsem se hrát jako vždy a soustředil jsem se na to, abych týmu co nejvíce pomohl. Ničím jsem se nestresoval a prostě hrál svou hru. Konečně jsme vyhráli dva zápasy po sobě, což se nám už nějakou dobu nepovedlo,“ uvedl po zápase Pastrňák, který má na kontě již 35 gólů a opět odskočil druhému nejlepšímu střelci sezony Austonu Matthewsovi z Toronta, jenž nastřílel 31 branek.

35 goals in 45 games. ✅



12-game point streak. ✅



Seventh career hat trick. ✅ pic.twitter.com/nLdMUggJ3e — Boston Bruins (@NHLBruins) January 10, 2020

„Je to fajn, ale hokej je týmový sport, takže o tom nepřemýšlím,“ řekl k souboji o pozici nejlepšího kanonýra.

Stále teprve 23letý útočník se stal teprve 32. hráčem v historii NHL, kterému se podařilo vstřelit tři hattricky během jedné sezony. Z aktivních hokejistů se tatáž věc povedla pouze Alexandru Ovečkinovi. Zároveň je Pastrňák prvním hráčem Bruins, jenž nasbíral dva a více bodů alespoň ve dvanácti zápasech jedné sezony od dob legendárních Phila Esposita a Bobbyho Orra, kterým se to podařilo během sezony 1973/74.

Střeleckému galapředstavení českého forvarda přihlížela i Marcela Ziembová, maminka bostonské 88. Ta si velký večer svého syna náramně užívala, stejně jako matky ostatních hráčů Bruins, které byly speciálními hosty utkání. Mama Pasta nejen, že po třetím gólu syna hodila na led oslavně čepici, ale odvázala se i po zápase, kdy slavila tanečními kreacemi výhru v šatně.

The moms sure know how to celly.#NHLBruins pic.twitter.com/Ag7ZwnwG61 — Boston Bruins (@NHLBruins) January 10, 2020

Celkově to skupina maminek v TD Garden pořádně rozjela. „Zvoní mi v uších,“ vtipkoval na jejich konto obránce Bostonu Torey Krug. „Slyšeli jsme je. Hlavně po zápase, když všechny křičely radostí,“ dodal útočník Jake DeBrusk.

Tabulka střelců NHL:

Tým Zápasy Góly 1. Pastrňák Boston 45 35 2. Matthews Toronto 45 31 3. Eichel Buffalo 43 27 4. Ovečkin Washington 45 26 5. MacKinnon Colorado 44 26

Marcela Ziembová (uprostřed), maminka Davida Pastrňáka, si užila v hledišti TD Garden utkání Bostonu s Winnipegem, ve kterém její syn vstřelil hattrick







20 zobrazit galerii

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Winnipeg