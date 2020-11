Nedávno se vrátila ze soustředění v německém Inzellu, které provázela přísná opatření. Kdy se trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková (33) znova dostane na led, to ale sama netuší.

Závodit by přitom měla v půlce ledna. „Teď přišla zpráva, že by mělo být mistrovství Evropy, na které by navazovaly závody SP v Nizozemsku v uzavřené bublině,“ říká k programu, který by však měl být schválen až v prosinci.

„Pro mě je současná situace horší v tom, že zatímco prakticky celá moje konkurence má ve svých státech otevřené nějaké tréninkové centrum, kde může bruslit, já nemám kde trénovat. Někam nás nepustí, jinde, kde jsme chtěli trénovat, bude nejspíš vyhlášený lockdown,“ smutní Martina nad mizernými vyhlídkami a dodává: „Netuším, kdy se dostanu na led. A teď je přitom období, kdy bych na něm měla být.“

Šampionka Sáblíková v nemocnici: Lékařům a sestřičkám děkovala za péči!