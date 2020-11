Mistr nad mistry Roger Federer (39) má čtyři potomky, Novak Djokovič (33) s manželkou Jelenou vychovává dvě, to jejich úhlavní rival Rafael Nadal (34) je v tomto úhlu pohledu oproti nim jaksi pozadu. Proč?

„Jednoho dne děti určitě budu mít, ale je tady problém,“ prozradil Nadal ve španělské televizní show »Můj dům, tvůj dům«. V čem tkví svízel? Paradoxně v dobrém zdraví veterána z Mallorky, jenž i přes černočerné prognózy expertů může i přes zralý věk stále pokračovat ve hvězdné kariéře.

„Vždycky jsem měl v plánu mít děti, až na velký tenis rezignuji. Chci se o děti starat a ne být neustále na cestách,“ vysvětlil dvacetinásobný grandslamový šampion. „Také jsem si myslel, že ve třiceti bude po všem, ale moje kariéra nabrala jiné obrátky,“ pokrčil rameny usměvavý seňor.

Vitalitu by mu mohli závidět o deset let mladší soupeři, a tak to nevypadá, že by jeho okouzlující střapatá manželka Maria Francisca, které Rafa neřekne jinak než Mery, v dohledné době přišla do jiného stavu.