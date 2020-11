Jiný kraj, jiný mrav. Někde se bossové poměřují tím, čím kopanou zvelebili, v Česku délkou pobytu za mřížemi. Jak by řekl trestně stíhaný premiér Babiš, jsme fotbalově: „Best in basa.“

Zatím poslední, koho soud poslal do tepláků, je Roman Berbr (66). Zatím, protože v jeho obří korupční kauze je obviněno dvacet výtečníků, a podle kuloárů to není ani zdaleka finální číslo. Někdejší místopředseda FAČR, exagent komunistické StB a mocipán Berbr, který si nechával od svých podržtašků říkat »Taťka« či »Náčelník«, byl uvržen do vyšetřovací vazby 18. října a v počtu dnů strávených v šatlavě dohání Miroslava Peltu (55).

»Velkej čáp« z Jablonce obžalovaný z fixlování se státními dotacemi měl v arestu přistřižená křídla 33 dnů a nevzpomíná na ně moc rád: „Úroveň cel je nedůstojná. To je největší rána, kterou člověk může dostat.“

Roman Berbr se na tuhle »metu« může dostat už v týdnu, ovšem oba jsou břídilové proti bývalému šéfovi svazu Františkovi Chvalovskému (66). Však se podívejte…

František Chvalovský (66)

Pobyt ve vězení: 10 měsíců

Funkce: předseda fotbalového svazu

Proč byl za mřížemi: V únoru 2001 byl zatčen v Ruzyni při odletu nároďáku do Makedonie a obviněn z úvěrových machinací ve výši 1,5 miliardy Kč. Seděl do prosince 2001, nekonečnou kauzu ukončila až amnestie prezidenta Klause v roce 2013. Dnes »Chvalda« žije a podniká ve Švýcarsku.

Miroslav Pelta (55)

Pobyt ve vězení: 33 dnů

Funkce: předseda fotbalového svazu

Proč byl za mřížemi: Zatčen 5. května 2017. S náměstkyní ministerstva školství Kratochvílovou měl čachrovat se 454 miliony erárních korun. Z vazby ho pustili 7. června 2017. Přes 45 milionů osobního majetku převedl na manželku Simonu. Soudy běží, Peleta dál coby majitel šéfuje prvoligovému FK Jablonec.

Roman Berbr (66)

Pobyt ve vězení: 30 dnů

Funkce: místopředseda fotbalového svazu

Proč je za mřížemi: Byl zatčen 16. října a 18. října na něj soud uvalil vazbu. Je obviněn z údajné korupce a ze zpronevěry 850 000 korun. Během vězení vyměnil advokáta a s pozitivním testem na čínskou chřipku ho převezli z Prahy do vazebního špitálu v Brně. Dověděl se, že jeden z jeho kumpánů, sudí Tomáš Grimm, začal u výslechů zpívat, byl za to propuštěn a je vyšetřován na svobodě.