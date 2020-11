S tou černočernou zprávou se ne a ne vyrovnat. Bývalí spoluhráči pětinásobného extraligového šampiona Michala Šafaříka truchlí nad smrtí svého kamaráda, jehož život vyhasl minulý týden při tragické autonehodě. Rodina mezitím zveřejnila datum posledního sbohem! Proběhne v pátek 27. listopadu ve Vsetíně.

ŠAfaříkovi nejbližší zveřejnili parte, na němž stojí: „S hlubokým zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr a švagr. Zemřel nečekaně ve čtvrtek 19.listopadu.“

Ti, co ho znali, už budou na charismatického Michala jen vzpomínat. „Byl sice o řadu let mladší, ale už tehdy mi imponovala jeho až úporná snaha pořád se zlepšovat a makat na sobě,“ řekl o něm někdejší vynikající obránce a dnes trenér Antonín Stavjaňa (57). „V tak mladém věku je ho škoda. Vůbec netuším, co se stalo a jaké byly okolnosti autohavárie,“ dodala legenda, jež se s Valachy čtyřikrát radovala z extraligového titulu.

Ani policie není z té tragédie moudrá. Ví se jen to, že hokejistův chrysler sjel z neznámých důvodů mimo vozovku a zastavil se až o strom. Auto bylo na totálně na odpis. „V době našeho příjezdu byl řidič mimo vozidlo. Muž utrpěl vážná zranění, kterým na místě nehody podlehl,“ popsali hasiči ze Zlínského kraje.

„Míša byl o dva a půl roku mladší, ale od mala jsem ho moc dobře vnímal,“ vzpomínal valašský patriot Radim Tesařík (46). Společně sdíleli šatnu Valachů ve slavných letech 1997-1999. „Jako mladý kluk naskočil do týmu nabitého osobnostmi. Neměl lehké se prosadit,“ pamatuje populární »Tesil«.

Šafaříkova neteř Karolína uveřejnila smuteční oznámení. Pohřeb pětinásobného mistra extraligy proběhne v pátek 27. listopadu







33 zobrazit galerii

Později mu dávný parťák sešel z očí. „Naposledy jsem s ním mluvil, když jsme ho s kamarády zvali na vzpomínkový zápas našeho mistrovského týmu z roku 1998 proti tehdejšímu finalistovi z Třince. Před rokem to Míša z pracovních důvodů odmítl a už jsme si spolu nezahráli,“ litoval.

To ještě nedávno extraligový plejer Ondřej Veselý (42) znal Šafaříka podstatně lépe. „Byli jsme stejně staří. Zahráli jsme si spolu ve Vsetíně i pak ve Zlíně. Tady jsme spolu seděli vedle sebe v kabině,“ prozradil tiše. „Byl ofenzivní, šikovný obránce a hezký kluk. Jako mladí jsme měli i dost volného času, který jsme trávili spolu a občas poseděli.“

Společné dýchánky se nedávnému kapitánovi Beranů vryly do paměti. „Míša nezkazil žádnou legraci. Výborný kamarád, bylo s ním veselo. Ten konec je úplně jiný. Bolí to,“ dodal Veselý.