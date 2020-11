Před čtyřmi lety Ondřej Lieser (29) málem zahodil hole do garáže a na golf se vybodl. Bůhví, jak by jeho kariéra dopadla, kdyby mu osud nepřihrál do cesty tmavovlasé a modrooké štěstí. Z překrásné Michaely se posléze stala jeho žena. Žena, jež mu před rokem porodila dceru Elizabeth. A doma vytvořila pohodu. Kariéra talentovaného golfisty pak začala strmě stoupat.