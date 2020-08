Spilková v druhé desítce, na LET v Berouně zářila Dánka Pedersenová

Cutem vedle Spilkové prošlo ještě šest českých amatérek. Kousková se ve finále blýskla skóre -5 a pět ran pod par měla i celkově. Kristýna Frýdlová (celkově -1) obsadila 42. místo, Jana Melichová a Tereza Melecká byly v paru na děleném 47. místě, Patricie Macková (+2) byla 56. a Tereza Koželuhová (+6) obsadily 67. příčku.

Spilková ve finálovém kole zahrála své nejlepší kolo v turnaji za -3, a to hlavně díky třem birdie na první devítce. Na druhé měla jedno birdie a jedno bogey. „Bylo to tam. Šlo to, takže super,“ řekla České televizi. „Doufala jsem na druhé devítce v trošku lepší skóre, ale zase jsem na to trošku víc tlačila,“ konstatovala.

Třinácté místo je její druhé nejlepší umístění na českých turnajích LET. Nejlépe dopadla při své premiéře na Albatrossu v roce 2011, kdy byla devátá. Do desítky chtěla i letos. „Mrzí mě, že to nevyšlo, ale jsem vděčná za to, co je.“

Každý den provázel Spilkovou po hřišti hrozen fanoušků a často českou jedničku ocenili hlasitým potleskem. „Bylo to příjemné a potěšilo mě, že přišla spousta lidí. Jsem za to vděčná. Letos jsem si turnaj víc užila,“ řekla Spilková.

Pedersenová měla po dvou dnech náskok šesti ran, o který dnes skoro přišla. Po bogey na šestnáctce vedla jen o ránu, ale předvedla skvělý závěr. Na sedmnáctce zahrála birdie, na pětiparové osmnáctce eagle a zvítězila s náskokem čtyř úderů před Rakušankou Christine Wolfovou. Upevnila si tak vedení v pořadí sezony LET a po Indian Open v roce 2015 si připsala druhou výhru v kariéře.

Golfový turnaj Tipsport Czech Ladies Open evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně (par 72, dotace 200 000 eur):

1. Pedersenová (Dán.) 199 (63+65+71), 2. Wolfová (Rak.) 203 (67+69+67), 3. Nuutinenová (Fin.) 204 (66+68+70), ...13. Spilková 209 (70+70+69), 20. am. Kousková 211 (72+72+67), 42. am. Frýdlová 215 (74+67+74), 47. am. Melichová 216 (70+75+71) a am. Melecká 216 (72+73+71), 56. am. Macková 218 (72+71+75), 67. T. Koželuhová 222 (76+70+76). Neprošly cutem: 86. am. Vítů 149 (72+77), 97. E. Koželuhová 150 (75+75), 110. Vlašínová 152 (76+76), Váňová 152 (79+73), 116. am. Halaburdová 153 (73+80), Hinnerová 153 (75+78), 121. Napoleaová 154 (76+78), Chlostová 154 (78+76) a Krásová (všechny ČR) 154 (79+75).