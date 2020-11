Tohle bude velké a slavný golfista Tiger Woods (44) aby se bál, co z toho ještě vyleze. Jedna z mnoha jeho bývalých milenek Rachel Uchitelová se rozhodla prozradit detaily ze sexuálního skandálu, který v roce 2009 hýbal světem. A ten čas se nezadržitelně blíží.

Woods, který se nyní účastní prestižního turnaje Masters, zřejmě nebude mít až do odvysílání dokumentu s názvem Tiger na HBO během prosince úplně klidné spaní. Omlouval se, kál se, vysvětloval – to vše už tolikrát - jenže jeho aféra s až 121 milenkami, se kterými podvedl bývalou manželku Elin Nordgrenovou, znovu ožije po emotivním vyprávění jedné z nich.

Rachel, jež je považována za ženu z ohniska celého skandálu, veřejně promluví vůbec poprvé. „Bylo to těžkých deset let, kdy jsem musela jen sedět a nechat lidi, aby mluvili o mně, jako by mě znali,“ sdělila v podcastu k chystanému pořadu.

„Je to opravdu zničující způsob života, proto jsem se rozhodla promluvit,“ dodala Uchitelová, které se nelíbilo ani to, že Woods i po dalších skandálech (mj. bouračka pod vlivem drog) vesele může sbírat trofeje na greenech a lidé mu při tom fandí.