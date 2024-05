Hokejový boss Hadamczik si nenechal poradit ani od Jágra. Teď před domácím MS kouči Rulíkovi… Kecá do práce!

Dle Aloise Hadamczika (71) je nejtěžším údělem trenéra nominace. A co teprve, když má kouč – jako nyní před šampionátem v Česku Radim Rulík (58) – přímo za zadkem šéfa!

„Radim Rulík dostal se svým týmem absolutní důvěru udělat nominaci. Samozřejmě jsme ale něco konzultovali...“ prohlásil před celým národem na nedělní nominační tiskovce Hadamczik a vlastně se tím usvědčil, že trenérům kecá do práce.

Protlačil zeťáka

Šéf hokejového svazu jako by zapomněl na časy, kdy sám jako trenér skládal výběr pro mistrovství světa nebo olympijské hry. Třeba když převzal tým po zlatém šampionátu ve Vídni 2005 a vybíral hráče pro ZOH v Turíně o rok později. Proslýchalo se, že božský Jaromír Jágr (52) si tehdy prosadil parťáky z New York Rangers.

„Jarda Jágr se do nominace nepletl, vůbec do ní nezasahoval,“ zapřísahal se Hadamczik ve vysílání Radiožurnálu. Jindy se Lojza rád chlubil, jak odolával tlaku agentů. Po olympiádě v Soči 2014, kam vzal zetě Michala Barinku (39) na úkor beka z NHL Jana Hejdy (45), rezignoval na vlnách regionálního rádia Orion a z neúspěchu obvinil novináře: „Nedali nám klid od první minuty nominace a chtěli se nám do ní vměšovat!“

Konečné rozhodnutí

Moc klidu neměl ani teď trenér Rulík, který po propadáku na Českých hrách v Brně zveřejnil 26 jmen pro šampionát v Praze.

Nejenže musel s vtíravým bossem probírat nominaci, ale Hadamczik mu také zleva našeptával, ať zmíní, že právě on při prezidentské návštěvě promlouval k reprezentantům v kabině! Fanoušci po trapném momentu sotva mohli věřit Rulíkovým slovům: „Konečné rozhodnutí samozřejmě učiním já.“

Spíš se bojí, aby si Lojza, který se zaříkával, že trenérům dává absolutní klid, nakonec sám nestoupl na střídačku...

Hodí fiasko na nebesa?

Televizní diváci polkli naprázdno ještě v závěru tiskové konference, kdy prezident hokejového svazu Alois Hadamczik při přání kouči Radimu Rulíkovi vzýval boží pomoc: „Půjdeme do kostela na modlení, aby byl hokejový národ spokojený.“

Proč? Nevěří snad 26 nominovaným borcům? Někteří »Hadovi« svěřenci prskali: „Každý neúspěch na někoho svede...“ Nehodí tedy případné – nedej bože! – Rulíkovo fiasko rovnou na nebesa?!