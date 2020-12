Pustil fotbalového boha ze špitálu, teď je podezřelý z jeho smrti! Lékaře zesnulého Diega Maradony (†60) přepadla policie, Leopoldo Luque se ale považuje za obětního beránka.

Ještě začátkem listopadu byl přitom za frajera, když legendárnímu Argentinci provedl úspěšnou operaci mozku. „Vše jsem zvládl dobře,“ chlubil se neurochirurg Luque. 11. listopadu pak Maradonu z kliniky Olivos propustil domů. A za dalších čtrnáct dnů přišla krutá zpráva – Diego zemřel na infarkt!

Podle rodiny mistra světa z roku 1986 na tom může nést vinu právě jeho lékař, jenž mu prý předepsal nevhodné léky! Poté, co policie vyslechla dvě z Maradonových tří dcer Dalmu a Gianninu, vrazilo v neděli do jeho domu 30 vyšetřovatelů.

Stejný počet kriminalistů obsadil i jeho ordinaci na předměstí Buenos Aires. „Na základě poznatků bylo nutné provést prohlídky,“ uvedl vyšetřující úřad San Isidro. Zabaveny byly telefony, počítače, a všechny předměty související s anamnézou zemřelé ikony.

Luque, podezřelý ze zabití z nedbalosti, z toho byl v šoku. „Chcete vědět, za co jsem zodpovědný? Za to, že jsem Diega miloval, staral se o něj, prodloužil mu život. Pro svého přítele jsem udělal vše možné až nemožné,“ vyvracel pro tamní média, že by měl se smrtí božského Diega něco společného.

„Někdo se pokouší najít obětního beránka!“ uvedl zdrcený doktor se slzami v očích. Kdyby bylo po jeho, Maradona trpící závislostí na alkoholu by se prý dál léčil mimo domov. „Měl jít do rehabilitačního centra, ale nechtěl,“ litoval Luque.