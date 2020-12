Bojovník Karlos Vémola (35) to se slovy umí stejně jako s pěstmi. Jenže tentokrát je to ještě horší. Před zápasem s Václavem Mikuláškem (32) na sobotním turnaji OKTAGON 19 z něj čiší zloba. „Normálně ho zmlátím, jak jsem řekl. Jde o člověka, který mě se*e. Je to buran a neumí se chovat, vadí mi jako člověk. Mám však nádherné povolání, když mě někdo štve, tak ho můžu legálně zmlátit a ještě za to dostanu zaplaceno. Chová se jako hovado, s ním bych v životě nešel ani na pivo,“ řekl Vémola Blesku. A dál?

Rýpání o covidu „Nejvíc mi vadily Mikuláškovy kecy, když má celá republika koronu, a já ji dostal taky. O mě nejde, ale byl jsem ve stresu, když tuhle nemoc měla má osmiměsíční dcera. A on ještě přikládal do ohně, že si vymýšlím a chce důkaz. Kdo je to hovado, abych mu dával důkaz? Všichni frajeři píší brzké uzdravení, ať je rodina v pořádku. Je jedno, že jsme rivalové, ale člověk se má chovat normálně. Jenom on ne a kvůli tomu se to ve mně asi zrodilo. Nezaslouží si ode mě žádný respekt, všichni dostaneme, co si zasloužíme.“ Václav Mikulášek alias Baba Jaga • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Brzdí se svým ultimátem Po minulém vítězství Vémola prohlásil, že pokud Mikuláška neporazí v prvním kole, ukončí kariéru. „Byl to hec, v pozápasových rozhovorech jsi plný euforie. Ale zároveň je to tlak, který jsem si na sebe vytvořil. Všichni vědí, že ho porazím, otázka je jak. Mohl bych taktizovat, ale to nejde. Musím podat výkon, jestli nedokážu porážet zápasníka, jako je on, rozdílem třídy, jak se můžu připravovat na Attilu Végha? Asi bych fakt skončil, nemělo by cenu zápasit dál. Když by přišlo trápení, ukázalo by mi to, že už na zápasení asi nemám.“ Karlos Terminátor Vémola si zápas století představoval jinak • Foto OKTAGON MMA