Végh vs. Vémola 2? Bijci šlápnou do pedálů. Terminátor vidí cestu k odvetě | iSport.cz

Zápas století číslo 2? Zatím jen na dálku a pěsti nahradí pedály. Attila Végh a Karlos Vémola přijali „Výzvu století“ a 30. dubna v 19.30 svedou speciální závod prostřednictvím AirBiků. Půjde o to, kdo z obou MMA válečníků za pět minut spálí na tomto speciálním rotopedu se vzduchovým odporem víc kalorií. Ač by se mohlo zdát, že se bude jednat jen o exhibiční záležitost, český Terminátor i toto klání vnímá jako cestu zpátky do klece se slovenským rivalem. „Je to jeden z mých kroků k té odvetě,“ říká bijec z Olomouce.

Pořád v přípravě, bez ohledu na podmínky. „Po celou dobu karantény jsem tvrdě trénoval, ne kvůli tomuto závodu, držím se prostě ve formě, abych mohl naskočit do zápasu, co nejdříve to bude možné,“ říká před atypickým duelem Karlos Vémola. „AirBike je pro Attilu lepší disciplína, protože má delší ruce a nohy, ale to nemění nic na tom, že chci za každou cenu vyhrát. Za prvé jsem soutěživej typ, za druhé se prostě kousnu a pojedu, co to jde.“

Slovenský bijec Végh porazil v listopadu českého Terminátora v nejsledovanějším zápase historie obou zemí. Podařilo se mu to už v prvním kole knokautem. Od té doby žádá Vémola o reparát.

„Nemůžu utíkat z boje. O konci budu uvažovat, až se mi podaří odveta, protože si ji zasloužím a zaslouží si ji i moji fanoušci,“ prohlásil loni český gladiátor několik dnů po fatální prohře. „Nechci, aby takhle končila moje kariéra. Nikdo neříká, že odvetu vyhraju, ale rozhodně bude vypadat jinak. Tam se teprve vše ukáže.“

To, že je mezi oběma aktéry Zápasu století stále značná rivalita potvrzuje i Ondřej Novotný, promotér organizace Oktagon MMA. „Řevnivost mezi nimi určitě je. Oba dva budou chtít za každou cenu vyhrát. Tipuji, že zvítězí Karlos, byť má Attila výhodu v tom, že je větší, což se na AirBiku projeví. Ale Karlos je v tomhle nepřekonatelný, drží spoustu rekordů ve svém gymu, kde jsou na to úplně ujetí. Takže si myslím, že to bude mít nadřené o něco víc. A že pro něj jakýkoliv podobný souboj daleko víc znamená.“

Slova promotéra dosvědčuje sám český válečník, který netají, že pro výhru udělá maximum.

„V čemkoliv ho porazím, tím větší mám šanci, že ho donutím vlézt zpátky do klece,“ vysvětluje Vémola. „Dluží mi to. A nejenom mně. Nezapomeňme, že říkal, že to dělá pro celé Slovensko. Zápas Století se konal v České republice, teď je Slovák nejlepším zápasníkem Česko-Slovenska, tak si myslím, že si Slovensko zaslouží, aby se tam konala odveta.“

Speciální klání bude možné zhlédnout 30. dubna od 19.30 na O2 TV Sport a na facebookové stránce organizace Oktagon.

„Je to jeden z mých kroků k té odvetě. Nejenom to, že musím porazit plno soupeřů, které mám před sebou, ale že ho i překonám v této výzvě. Nechám tam všechno, není to pro mě jen nějaký hec, projížďka na kole. Beru to vážně, dřu, makám! Půjdu do toho na sto procent, nechám tam všechno. Z toho kola klidně spadnu a umřu, neulevím si ani trochu.“ Českému Terminátorovi zkrátka nechybí odhodlání.

SESTŘIH: Attila Végh - Karlos Vémola. Slovák ovládl Zápas století

AirBike je prakticky speciální rotoped se vzduchovým odporem - místo klasického zátěžového kola využívá velkého ventilátoru, který navyšuje odpor v závislosti na tom, jak rychle se šlape.