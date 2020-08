Mají se královsky díky tomu, že sedí na zadku a od počítače baví internet svými vtipnými videi. Nyní se ale dva známí youtubeři rozhodli vystoupit z komfortní zóny a pomlátit se v kleci.

Dohromady mají na největším internetovém serveru pro sdílení videosouborů téměř 1,7 milionu odběratelů. Přes milion lidí je sleduje také na Instagramu, což jsou čísla, o kterých si mohou nechat zdát i hvězdy smíšených bojových umění Karlos Vémola s Attilou Véghem, kteří Česko a Slovensko pobláznili v zápase století.

I proto bojová organizace OKTAGON MMA uviděla velký potenciál, kdyby českého youtubera Vladimíra Kadlece (24) alias VladaVideos postavila proti slovenskému Peteru Altofovi (23), jenž vystupuje pod přezdívkou Expl0ited.

„Z fracků, kteří vstávají odpoledne a nikomu se nezodpovídají, protože jsou na vrcholu světa, se najednou stávají kluci, kteří mají řád a disciplínu,“ povídá promotér organizace Ondřej Novotný. „Generace lidí, kteří jsou třeba i jen o pár let starší, se na ně dívají jako na osoby, jimž absolutně nerozumí. Jsou to pro ně prapodivní dementi, co prdí do sáčků a plivou oheň,“ objasňuje.

Celý projekt by měl vyvrcholit soubojem před vyprodanou O2 arenou. Kvůli koronaviru však zatím není jisté, kdy přesně to bude. „My je odhalíme nejen jako kluky, kteří se připravují na zápas, ale i jako lidi, kteří z nějakého důvodu dělají videa a nějak se chovají. Jde o naplnění našeho hesla, že v každém z nás je bojovník a může se změnit, když do toho dá úsilí a chuť,“ tvrdí promotér.