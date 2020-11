Reinders: Největší výhrou Mikuláška je, že přesvědčil o šanci proti Vémolovi

Dnes povede Michala Martínka proti Predátorovi, příští sobotu bude napomáhat k vítězství Terminátorovi Karlosi Vémolovi. Trenér André Reinders se rozhodně nenudí. Prakticky na každém z turnajů organizace Oktagon MMA doprovází ke kleci hned několik bojovníků. A ti pod jeho aktovkou sbírají jedno vítězství za druhým. Aktuálně je to patnáct výher v řadě. „Asi to děláme dobře,“ komentuje pobaveně devětatřicetiletý kouč.

V polské Lodži už čeká Michal Martínek na svůj první zápas v ruské stájí ACA. Ve svém rohu bude mít už tradičně Andrého Reinderse, který mu před rokem dopomohl k parádní výhře nad Viktorem Peštou. Zkušený trenér tento rok doprovázel k triumfu hned několik bojovníků. Mimo jiné i Karlose Vémolu. Ten bude už 5. prosince bojovat s Václavem Mikuláškem. „Největší výhrou Vaška je, že dokázal přesvědčit lidi o tom, že má šanci na vítězství,“ komentuje zápas Reinders.

Vaši svěřenci nasbírali pěknou řádku výher. Čím si vysvětlujete, že se vašemu týmu tak daří?

„Asi to děláme dobře. (rozesměje se) Ale vážně, vždy říkám, že si vážím toho, že náš tým funguje jako zdravý organismus. Myslím, že je to tím, že jsou všichni naladění na stejnou vlnu, všichni se snaží rozvíjet nejen sami, ale pomáhají si navzájem. Simulují soupeře těm, kteří mají aktuálně před zápasem. A všichni do jednoho hledají neustále způsoby, jak být lepší a lepší. Pro každého z kluků a holek, kteří u mě trénují, je MMA důležitou součástí života a podřizují tomu naprosto vše.“

Co to v praxi znamená?

„Spousta z nich se například i stěhuje do Prahy, aby byli blíž gymu. A rozvíjejí se i mimo tréninky, studují techniky, věnují se mentálnímu koučinku, řeší hodně zdravé stravování. Dělají opravdu vše pro to, aby byli lepší a lepší.“

Skoro jako byste se nehlásil k tomu, že na tom máte zásluhu?

„Já tomu našemu týmu dávám směr, ale je na každém z bojovníků, jestli se tím směrem vydá. Já na to jen dohlížím a radím jim v zásadních momentech a snažím se jim individuálně věnovat tak, aby jejich nadcházející zápas byl tím nejlepším. Jak říkám, pro každého bojovníka, je nadcházející zápas vždy tím nejdůležitějším v životě. Stejně tak k tomu musím přistupovat já. Nesmím dělat rozdíly v tom, jestli je to kluk, který nastupuje do prvního profi zápasu, nebo jde o titul.“

No, patnáct vítězství v řadě, to mluví za vše.

„Někdo mi zrovna nedávno psal, že máme lehké soupeře, a proto tak vyhráváme. Tak to ale určitě není. Naopak do mnoha zápasů jsme nastupovali jako outsideři. Proto jsme tolikrát překvapili, že jsme vyhráli. A mnohdy předvedli moji zápasníci takový výkon, že lidi začali zpětně tvrdit, že jim bylo předem jasné, že zvítězí. (usmívá se) Ta naše série výher už trvá od turnaje Oktagon 15: Zápas století v O2 areně, kde jsme měli čtyři svěřence. Tehdy jsem říkal, že to může být turnaj, který může náš tým ohromně vyšvihnout nahoru, když zápasy vyhrajeme, ale zároveň to může být obrovský propadák.“

Jedním z těch, co v O2 areně před rokem zazářil, byl i Michal Martínek, který porazil už v prvním kole favorita Viktora Peštu. Nyní má před sebou veliký souboj a premiéru v ruské organizaci ACA. Co říkáte na jeho soupeře Daniela Jamese?

„Kvalitní soupeř. Z dobrého týmu s dobrým managementem. Američan, který do limitu těžké váhy (120 kg) shazuje. Což se mu tentokrát nepodařilo. Napoprvé navážil 124,5. Potom se přišel převážit a dopracoval se k váze 122,5. To znamená, že limit překročil a třicet procent z jeho výplaty půjde Michalovi. Má přes 195 centimetrů a říká se mu Predátor, protože nosí dredy a opravdu ho připomíná. (usmívá se) Každopádně mi každého soupeře pečlivě analyzujeme. Náš týmový analytik Honza Novák mi pomáhá, abychom si rozebrali soupeře do detailu a přizpůsobili tomu taktiku.“

Martínek před zápasem navážil 106 kilogramů. To je dost rozdíl.

„Michal je na těžkou váhu poměrně lehký. Ale má veliké rozpětí paží a je i na tu váhu velmi tvrdý. Je taky rychlejší, obratnější, což by měly být hlavní devizy, jež by nás měly dovést k vítězství.“

Tento rok se vašemu týmu daří i přesto, že není vůbec lehké období. Jak jste vlastně zvládal své zápasníky trénovat na dálku, když byly zavřené gymy? Dostávali domácí úkoly?

„Řešili jsme to různě, třeba tréninky venku. Využili jsme všech dostupných možností, aby příprava byla co nejkvalitnější.“

Dá se říci, který z vašich svěřenců vám udělal svým úspěchem největší radost?

„To asi nedokážu říct. Každý zápas je příběh. Má to zkrátka nějaký vývoj. Nejprve je příprava, v té jsou často různé problémy, kterými se bojovníci musí prokousávat. Často i krátce před zápasem. A když žiju jejich příběhy, o to víc pak prožívám jejich souboje. Každé vítězství je pro mě obrovská odměna, zadostiučinění a ohromně si ho vážím. Zápasy vždy extrémně prožívám.“

Od svého posledního souboje na Oktagonu 17 vás jako svého trenéra označuje i Karlos Vémola, který půjde 5. prosince znovu do boje.

„Prakticky každý víkend teď bude nastupovat do zápasu někdo z našich bojovníků. Teď Michal Martínek a na Oktagonu 19 zápasí Karlos, Matěj Kuzník, Pavel Salčák, Tereza Bledá. O týden později na MMAsters League budou zápasit další tři naši bojovníci: Honza Fajk, Dominik Podzemský, Jakub Podpěra. Vypadá to, že o týden později bude zápasit v Rusku na RCC Filip Macek. A na konci roku nastoupí zase několik našich bojovníků. Máme opravdu plný kalendář.“

Zápas Vémola vs. Václav Mikulášek je asi nejočekávanějším duelem tohoto roku na české scéně. Co vy si o tomto střetu vlastně myslíte?

„Největší výhrou Vaška Mikuláška je, že dokázal přesvědčit lidi o tom, že má šanci na vítězství. Nicméně v zápase se může stát samozřejmě cokoliv. Může dojít na nějakou šťastnou trefu nebo něco takového. Ale myslím si, že jeho šance na vítězství je naprosto minimální. Karlos je prostě o zápasnicky několik úrovní jinde. V každém případě nic nesmíme podcenit, takže je příprava maximální. A je skvělé, že měl Karlos možnost přípravného zápasu s Norem Thomasem Robertsenem, což byl velmi těžký soupeř, byť ne všichni fanoušci to úplně docenili. Ukázal nám, co se dá v přípravě dělat lépe, na čemž jsme zapracovali a myslím si, že Karlos bude teď v zápase ještě o stupínek lepší, než byl v souboji s Robertsenem. A když si srovnáme kvalitu těch bojovníků, tak se dá celkem snadno odhadnout, jak bude tento střet probíhat.“

Jaký je vlastně český Terminátor svěřenec?

„Karlos je ohromný profík. Což s sebou nese několik věcí. Jedna je, že už má ledacos zažité tak, že to ani není dobré měnit, spíše jen vylepšovat. To znamená, že ani příprava na duel s Robertsenem nebyla ideální. Museli jsme si sednout a vyjasnit si některé věci. I Karlos byl lehce nervóznější, že neměl svou standardní přípravu, na kterou je zvyklý. Ale myslím, že v důsledku si to vše sedlo, jak má. Karlos pochopil, že mu můžu pomoci a dělá, co mu řeknu. Je to skvělý svěřenec, který trenéra respektuje. Opravdu naprostý profesionál, který nikdy nic nepodcení. A do toho zápasu půjde připravený ne na sto, ale sto deset procent.“