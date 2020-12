Tak Sáblíkovou neznáte! Pro intimní kalendář se fotil Čech na dálku

Na rychlobruslařském oválu ji viděl každý. Pro kalendář společnosti Sport Invest se rychlobruslařka Martina Sáblíková představila v černých šatech a s rozpuštěnými vlasy. Stejně jako řada dalších sportovních hvězd včetně Ester Ledecké, Petra Čecha či Tomáše Hertla.

Počtvrté vydává společnost Sport Invest kalendář s fotkami od známého fotografa Tomáše Třeštíka. 18 černobílých snímků sportovců dalo vzniknout celkem třem verzím - v jedné převládají fotbalisté, v další hokejisté a v poslední zástupci ostatních sportů.

„Pro rok 2020 jsme udělali výrazný, barevně opulentní kalendář, který byl hodně expresivní. Takže jsme se rozhodli ubrat barvy a soustředit se více na výraz a práci se sportovci jako modely než na efekt,“ popisuje Třeštík. „Snažil jsem se o čisté, intimní portréty, ne ve smyslu nahoty, ale dialogu mezi mnou a tím, koho fotím.“

Před Třeštíkův objektiv se nepostavil jen Petr Čech , kterého kvůli cestovním komplikacím spojeným s pandemií koronaviru vyfotil klubový fotograf Chelsea.

„Poslal jsem mu celkem přesný popis, kde byly vydefinované technické věci, tedy jakými světly a jakou intenzitou svítit, jakou fotím technikou, jaké používám odrazky a stínění. Druhou částí byl popis mého záměru, co hledám za výraz, že to nemusí být rozesmátá fotka, ale spíš vhled do duše daného sportovce. Já bych Petra vyfotil asi trochu jinak, každý fotograf má svůj styl, ale myslím, že nakonec ta spolupráce dopadla velmi dobře,“ hodnotí Třeštík.

Podívejte se v GALERII na všechny fotografie z nového kalendáře