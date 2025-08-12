Velká jména zůstala doma, letí nejnovější posila. Kdo bude Spartě v Arménii chybět?
Otvírá se možnost „obehrát“ borce, kteří nedostávají tolik prostoru. Sparta vyráží do Jerevanu, let vezme dobré čtyři hodiny, ale na palubě nejsou velká jména, jasní členové základní sestavy. Kdo bude týmu Briana Priskeho scházet ve čtvrteční odvetě třetího předkola Konferenční ligy s arménským Araratem?
Výsledek z prvního zápasu hovoří jasně, slova Jaroslava Zeleného se převedla do skóre, které svítilo ve čtvrtek večer na vyprodané Letné. „Při vší úctě k soupeři přijímáme roli favorita,“ pronesl levonohý elegán.
První díl dvojzápasu se povedl, což vyjadřuje skóre 4:1. Deník Sport označil odvetu, která se koná ve čtvrtek na stadionku pro 1 500 diváků, za formalitu.
Že by se mohl pohled změnit? Spíše ne, ale varování tu je. Sparta vyráží do horké země (i večer bude teplota atakovat třicet stupňů) s výrazně osekaným kádrem.
Brian Priske, který přikráčel na odbavení v černém triku a teplákách, s koženou aktovkou v ruce, nemohl napsat do plánů velmi významné hráče. V seznamu schází Kaan Kairinen, jenž se zranil v neděli s Olomoucí, Veljko Birmančevič, Jaroslav Zelený, Elias Cobbaut a také Adam Karabec, jehož přestup do Olympique Lyon se blíží ke konečnému uzavření.
Naopk ve výpravě je ekvádorské duo. Vrací se Angelo Preciado, jenž měl problém se stehenním svalem, letí také nová posila z portugalské ligy John Mercado. Křídelník však do zápasu nemůže zasáhnout, není na soupisce.
Hraje se ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času.