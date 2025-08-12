Plzeň se pokusí o zázrak a extra miliony: Útočná formace a Šulcova role pro Vydru?
Do evropských pohárů zasahuje Plzeň pravidelně 15 let, odehrála spousty těžkých zápasů. Teprve podruhé v moderní éře se klubu stalo, že Viktoria prohrála v pohárovém dvojzápase úvodní utkání venku o tři branky. O postupový zázrak se pokusí dnes v odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers (ve Skotsku prohra 0:3). V nelehké situaci leží klubu i dost peněz v banku. Postupem přes skotského vicemistra by Plzeň vydělala téměř stejně, co utrží díky jisté účasti v Evropské lize. Zjednodušeně – Západočeši hrají před vlastním publikem také o 107,25 milionu korun. Rébusem také je, jak poskládat sestavu bez dvou reprezentačních opor...
Viktoria svůj hlavní evropský úkol splnila postupem přes Ženevu. Jistota Ligové fáze Evropské ligy klubu garantuje minimálně 4,31 milionu eur (107,75 milionů korun) plus osm zápasů během podzimu a zkraje nového roku. Další peníze přitečou do kasy v případě, že Plzeň v úterý otočí proti Rangers nepříznivé skóre 0:3. Postupem do závěrečného kola kvalifikace Ligy mistrů může klub vydělat 4,29 milionu eur (107,25 milionu korun).
UEFA garantuje zajímavou, více jak stomilionovou sumu těm, co dojdou těsně pod stupínek nejprestižnější klubové soutěže. Před rokem ji inkasovala Slavia, když vyřadila belgické Saint-Gilloise. Následně ale vypadla s francouzským Lille a zůstala v Evropské lize.
Viktoria se vysokou porážkou na Glasgow dostala do těžko řešitelné situace. Teprve podruhé ve své moderní éře jde do pohárové odvety s třígólovou ztrátou z venkovního utkání. Naposledy propadla na úvod osmifinále Evropské ligy (sezona 2013/14) pod Dušanem Uhrinem proti Lyonu. V prvním utkání na francouzské půdě našlapaného mančaftu padla vysoko 1:4. Povedenou odvetu plnou šancí vyhrála 2:1, Stanislav Tecl tehdy ještě neproměnil penaltu. Na postup to ale nestačilo.
„Zcela jistě nějaké motivační argumenty hráčům řekneme, to je jasné. Připomínka historie je vždycky dobrá. Ale tohle utkání skončilo dva jedna, nic se neotočilo, co si budeme povídat,“ pousmál se den před výkopem plzeňský trenér Miroslav Koubek.
Z prekérní situace se Plzeň dostala v první sezoně pod Michalem Bílkem (21/22) proti The New Saints FC. Ve Walesu proti podceňovanému týmu padla 2:4, navíc obě branky vstřelila v úplném závěru. Hrozící ostudu odvrátila v dramatické odvetě doma. Potřebný výsledek 3:1 obstaraly na poslední chvíli branky Tomáše Chorého a Jeana-Davida Beauguela, Viktoria nakonec postoupila na penalty.
Dohnat třígólové manko se rovná sportovnímu zázraku, navíc Plzeň není v ideálním rozpoložení. V šesti zápasech sezony jen dvakrát vyhrála, hledá náhrady za klíčové pilíře středu pole Lukáše Kalvacha a Pavla Šulce. Rangers v lize rovněž neoslňují velkou formou. Naposledy remizovali proti Dundee, od 59. minuty dohrávali víkendový zápas o deseti.
Kdo nastoupí vedle Červa?
Trenér Koubek zkouší k Lukáši Červovi různé varianty – ve Skotsku postavil Jiřího Panoše a Tomáše Ladru, nové spojení kvalitních, ale rychlostně a soubojově méně vybavených hráčů příliš nefungovalo. O víkendu se Slováckem šli do akce Adrian Zeljkovič (pro odvetu s Rangers v trestu) a Denis Višinský, Viktoria ztratila dva body až po gólu z penalty v nastavení a konečném výsledku 1:1. Připraveni jsou ještě Matěj Valenta či Tom Slončík.
Kdo půjde do akce v úterý večer? Možností je víc, trenér dle svých zvyklostí ani nenaznačil, jakým směrem se jeho uvažování ubírá. „Zvažujeme toho víc, ze všech úhlů pohledu. Pak z toho něco vypadne,“ odpovídal obecně na otázku, kdo nahradí Šulce tentokrát.
Plzeň zcela jistě musí nasadit schopné muže dopředu, kteří se pokusí nahradit Šulcův bodový přínos. Ideálně vstřelí co nejdřív gól a špatně rozjetou partii ještě zdramatizují. Jenže komu roli svěřit? V pondělí se hráči ve čtyři odpoledne potili na tréninku v Luční ulici pod rozpáleným sluncem, k dispozici je většina kádru – chybí pouze vykartovaný Zeljkovič, zkušení Hejda s Kopicem nejsou na aktuální evropské soupisce.
Nabízí se začít v ofenzivnějším rozestavení 3-4-3, což dává šanci mladým hráčům – k Červovi může jít kreativní Panoš, útok rozhýbat Višinský nebo Slončík. Případně jít do ještě většího ofenzivního risku – kapitána Vydru stáhnout na podhrot a nad něj vyslat od první minuty silné africké duo Durosinmi, Adu. Ti by mohli přinést kýženou produktivitu, která Plzeň v posledních týdnech trápí.
Možná sestava Plzně: Jedlička – Dweh, Markovič, Spáčil – Memič, Červ, Panoš, Havel – Vydra – Adu, Durosinmi.