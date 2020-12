Vědět, co se stane, nikdy by natočení podobných videí nedopustila. Fotbalistka Madelene Wrightová (22) si ale pozor nedala, a tak končí v týmu Charltonu. Dostala nemilosrdného padáka!

A co se vlastně stalo? Na nahotu tentokrát zapomeňte. Fotbalová hvězdička doplatila na aplikaci Snapchat, pomocí níž se na svět světa dostaly nahrávky, na kterých inhaluje během párty z balónku. To by ještě asi vedení anglického klubu přešlo, přestože se neví, co bylo náplní, ale řízení a pití šampaňského přímo z láhve, to už bylo moc. Naprosto nevhodné chování, navíc s "bonusem" širokého dosahu.

„Klub byl informován o tom, co se stalo, a situaci rychle prošetřil,“ stojí v oficiálním vyjádření. „Jsme zklamání chováním, které absolutně nereprezentuje standardy, na kterých si tým zakládá.“

Wrightové byla zrušena registrace, avšak v případě potřeby ji v Charltonu nechali otevřené dveře alespoň do klubového zázemí. Na ulici neskončila. Do míče si v soutěžním utkání ale jen tak nekopne!