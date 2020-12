V kleci si připsal triumfální výhru nad Václavem Mikuláškem, ale ještě větší výhry dosáhl v soukromém ringu. Zápasník Karlos Vémola (35) ískal zpět srdce Lely Ceterové (30). Zadarmo to ale nebylo! V peněžence má teď »Terminátor« pořádný fičák. Za druhou šanci poděkoval svojí silikonové blondýnce luxusem!

Stovky růží, romantická procházka Prahou, nákupy ve vyhlášených buticích v Pařížské a nakonec oslava znovushledání se na romantickém víkendu v Dubaji. Bývalá slovenská playmate je z toho rozmazlování celá paf.

„Splnil se mi můj další sen. Děkuji, Karlosi, jak se snažíš dělat mě šťastnou,“ lebedila si Ceterová u sklenky vína v klubu na nejvyšším mrakodrapu planety Burdž Chalífa, kde svého méďu jemně hladila po jeho svalnaté tlapě.

Nákupy v Pařížské, výlet do Spojených arabských emirátů, to je její svět. A se svým chasníkem z Olomouce po boku samozřejmě. Ten si mohl dodatečně mnout ruce, že mu organizace OKTAGON MMA po výhře nad Mikuláškem překvapivě přiklepla speciální finanční prémii za výkon večera.

V Dubaji totiž dostala jeho šrajtofle pořádnou masáž. Ubytování v hogo-fogo resortu Atlantis, The Palm, večeře v podmořském nóbl restaurantu Ossiano, kde za pětibodové menu mezi rejnoky a žraloky zaplatíte v přepočtu bezmála pět tisíc korun, drink v noblesním klubu na nejvyšší budově světa a nakupova se zamilovaný pár vydal k věhlasnému krejčímu Balmainovi, kde mu padly do oka pohodlné teplákovky. Proč to takhle nešlo dřív, chlape? Protože jsem byl debil,“ odpověděl fanynce na Instagramu Vémola.

„Vždycky jsem věděl, že k sobě patříme, teď už je to vidět i na první pohled,“ kochal se u zrcadla v pohodlné soupravě »Terminátor« ještě předtím, než briskně zamířili do Česka, kde pohádka pokračovala. „Konečně jedeme domů. Kde je doma? V Praze viď,“ narážel Karlos na nedávné stěhování Ceterové do Bratislavy. „Nesměj se! V Praze je doma,“ zopakoval. Lela zahlcena dary s úsměvem přikývla. A svého muže i přes roušku políbila!