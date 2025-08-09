Grigarova minela a Ústí poprvé padlo. Řezníček křičí na rozhodčího a padá, říká gólman
Po nedávném debaklu od Zbrojovky (2:7) byli k smíchu, ale pozor: fotbalisté Příbrami mohou kousat. Přesvědčilo se o tom dosud stoprocentní Ústí nad Labem, které v souboji druholigových nováčků u Litavky prohrálo 1:2. Řádil veterán Jakub Řezníček a rozhodla hrubka brankáře Tomáše Grigara, jenž si balon po nepovedené střele Emanuela Antwiho hodil do vlastní sítě. „Neměli jsme štěstí jako v předchozích zápasech,“ posteskl si ústecký gólman.
Příbram od startu sezony ve všech zápasech prohrávala jako první, ale tentokrát byla v laufu. Zdaleka nevypadala jako soubor ochotníků s nulou na kontě po čtyřech porážkách v řadě. Středočechy rozjásal šikovnou tečí Řezníček a vzápětí Antwi, jemuž vyhovovala ofenzivnější role na levém křídle.
Přitom to původně vypadalo, že jeho nepovedená slabá rána po zemi nebude mít šanci na úspěch. Jenže padajícímu Grigarovi balon nečekaně proklouzl rukavicemi a dokutálel se až do brány. Otočku z 0:2 jako před deseti dny v Kroměříži tentokrát Severočeši nedokonali…
„Dorazili jsme to mojí chybou. Čekal jsem od Antwiho strašnou ránu, ale netrefil to dobře. Pak jsem padal, chtěl míč udržet, ale vyletěl mi z břicha nahoru a já si ho srazil do brány. Pak jsme to honili, byli sice lepší, mačkali Příbram na její půlce, ale neměli jsme štěstí jako v předchozích zápasech,“ litoval Grigar.
O chvíli předtím v 37. minutě udeřil mazák Řezníček. Hosté nezpacifikovali Jaroslava Málka, který drze procházel pokutovým územím a po několika přešlapovačkách jeho následnou koncovku tečoval za Grigara právě Řezníček.
Řezníček ani po výhře nebyl úplně spokojený
„Nebyla to silná rána, ale dal mi to do protipohybu, s tím se už nedalo nic dělat. Byl to gól po naší chybě, dvě tři kličky v našem vápně a Kuba jako hrotový útočník zůstane sám na pětce. To si musíme pohlídat,“ hudroval Grigar. „Naštěstí za mnou byli dva hráči, kteří zakryli ofsajd,“ oddechl si obávaný střelec, jenž se po jedenácti letech vrátil domů do Příbrami.
Grigar se s Řezníčkem potkal při společném angažmá v Teplicích. „Je buldok, nic nevypustí, jde do všeho. Na mladého rozhodčího (26letého Michala Panského – pozn. red.) třikrát zakřičel, spadl a on mu to pískl. V tomhle je chytrý, takový fotbalista se cení,“ pokračoval Grigar. „Hráli jsme jednoduše a po každém Mildově (brankáře Melichara) výkopu přišla srážka s dvoumetrovými stopery. Schytal jsem hodně ran. Takhle hraju, to není nic nového,“ kontroval urostlý forvard.
Řezníček navzdory výhře nebyl úplně spokojený. „Vedeme 2:0 a pak dostaneme gól do šatny hlavou od nejmenšího hráče na hřišti. Zároveň musíme ve finální fázi lépe kombinovat a být sebevědomější. Když nebudeme dostávat hloupé branky a naopak budeme poctiví, můžeme hrát s každým. Soutěž je až na Brno, které je s úplně jinou kvalitou jinde, vyrovnaná. Chtěli jsme druhou ligu a máme ji. Kluci na jaře dohrávali ČFL, letní přípravu měli nejkratší ze všech, obměna hráčů byla strašně velká. Nikdo nečekal, že to bude ve druhé lize snadné,“ zamyslel se někdejší kanonýr Mladé Boleslavi, Sparty či Plzně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|5
|4
|1
|0
|16:5
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|4
Opava
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|5
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|6
Táborsko
|5
|3
|0
|2
|9:6
|9
|7
Žižkov
|4
|3
|0
|1
|7:4
|9
|8
Jihlava
|5
|2
|1
|2
|7:6
|7
|9
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|10
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|11
Prostějov
|5
|1
|1
|3
|5:6
|4
|12
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|13
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|14
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|15
Č. Budějovice
|5
|0
|2
|3
|3:13
|2
|16
Kroměříž
|4
|0
|0
|4
|3:11
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup