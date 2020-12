Není jen ničitel a bojovník, ale taky vtipálek a romantik. Karlos Vémola (35) si v sobotu smlsnul v kleci na Václavu Mikuláškovi (32), aby o pár dní později oslavil další pompézní triumf. Jeho Lela (30) se vrátila do Vémolandu!

Jen pár hodin před Terminátorovou poslední bitvou se Ceterová na Instagramu pochlubila pugétem 250 růží od neznámého ctitele. „Nová etapa života začíná velmi pěkně,“ křepčila a den nato nasdílela, kterak s panem neznámým drandí na rande.

Co na to bijec Vémola? „Jejich fotku jsem viděl předtím, než jsem vypnul mobil. Vypadá to skoro, jako by mi to vítězství moc nepřála,“ tvrdil. „Jestli má nového přítele, tak mi to mohla sdělit jinak než přes sociální média. Ale dávat zamilovaná videa v den zápasu... Rozumíte, mohla to dát o den později, nebo dříve. Možná mě to i trochu rozhodilo, ale to nevadí. Já jí přeju jenom štěstí, protože šťastná Lela znamená šťastná dcera Lilinka,“ dodal »Karlíto«.

A to nebylo všechno: „Do života přeji Lele jen to nejlepší. Ale jestli nikoho nemá, o to je smutnější, jak se chová a byla by to od ní další zbytečná sra*ka, jak na sebe zoufale strhnout pozornost. Byl bych raději, kdyby lásku našla…“

Asi nakonec i našla. Ve čtvrtek večer někdejší Playmate s mamutím poprsím přidala další fotku; kytice na ní byla tak veliká, že za ní její ctitel nebyl skoro vidět! „Tři sta růží mě čekalo,“ rozplývala se srdečně nad rudou parádou. Gentlemansky ji s tou tíhou pomáhal nikdo jiný než sám Vémola, který v druhé ruce držel jejich milovanou dcerunku Lili, jež za osm dní oslaví první narozeniny. „Moje rodina,“ srdíčkovala Ceterová.

Jestli to není další habaďúra, lev z Olomouce si vybojoval svoji blonďatou lásku, která se teprve před pár týdny i s malou stěhovala na Slovensko, zpátky. Romanticky pak vyslal do světa dojemné vyznání: „Musel jsem vám nachystat krásný přivítání, páč vás obě miluju a bylo tu doma bez vás moc smutno.“

Není to tak dávno, co Lela obviňovala Vémolu ze záletů. Teď to vypadá na její návrat do Vémolandu. Svoji znovunalezenou lásku potvrdili vášnivým polibkem nad rozsvícenou Prahou, po níž se ve čtvrtek večer procházeli. Vémola byl v sedmém nebi. „5. 12. bylo velké vítězství, ale tohle je moje největší výhra,“ dojímal se Karlos u předčasného vánočního dárku. „To bylo to nejkrásnější, co si kdy řekl,“ dočkal se odpovědi.