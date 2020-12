Červen 2019

Lela oznamuje, že čeká miminko. Radostnou novinu si dlouho nechala pro sebe. To proto, aby nic nezakřikla. „Je to takový boží dar,“ rozplývala se. Tehdy ještě ani neznala pohlaví dítěte. „Rodina je pro mě to nejdůležitější, co může být. Myslím si, že budu dobrá matka, nejlepší! Chci být zodpovědná, přísná, prostě všechno, co má patřit k dobré výchově dítěte,“ sdělila.